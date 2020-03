Moto E6s è il nuovo entry-level di Motorola: display da 6,1”, Helio P22 e batteria da 3000 mAh

Motorola, l’azienda di proprietà di Lenovo, ha introdotto un nuovo smartphone che entrerà a far parte della serie E. Il nome scelto dal marchio è Moto E6s, e questo nuovo device va ad unirsi ad altri telefoni della stessa serie, tra cui Moto E6, Moto E6 Play e Moto E6 Plus annunciati lo scorso anno.

Come specificato dalla stessa Motorola, siamo di fronte ad uno smartphone che va ad inserirsi nel segmento di fascia medio-bassa, pertanto gli utenti non devono aspettarsi un prodotto dotato di chissà quali caratteristiche.

Il Moto E6s ha un display IPS LCD Max Vision da 6,1 pollici con una risoluzione HD + di 720 x 1560 pixel, proporzioni 19,5: 9 e una densità di pixel di 282ppi. La forma a U posizionata sullo schermo è il “luogo” dove trova posto la sua fotocamera frontale da 5 megapixel con apertura f / 2.2.

La parte posteriore del dispositivo ha un sistema a doppia fotocamera assistita da un flash LED. La “double cam” è costituita da un obiettivo principale da 13 megapixel con apertura f / 2.2 e un sensore di profondità da 2 megapixel con apertura f / 2.4. Il retro in policarbonato presenta anche un logo dell’azienda integrato con un sensore di impronte digitali.

Il nuovo telefono è alimentato con un processore MediaTek Helio P22 octa-core da 2 GHz alimenta il Moto E6. Il SoC è abbinato a 2 GB di RAM e 32 GB di storage, con uno slot di espansione della memoria presente “a bordo” del device.

Il sistema operativo è Android 9 Pie, e forse proprio questo è uno degli aspetti più deludenti del nuovo smartphone di Motorola. Tuttavia, le possibilità che possa ottenere in futuro Android 10 non sono basse. Il telefono è infine equipaggiato con una batteria da 3.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 5 W.

Motorola non ha ancora rivelato i prezzi relativi a Moto e6s. L’azienda si è limitata a confermare che il telefono sarà reso disponibile in America Latina, Europa e Asia nelle prossime settimane, nelle varianti di colore Peacock Blue e Sunrise Red. In Italia dovrebbe arrivare solo la prima colorazione.

Fonte Gizmochina