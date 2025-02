Morse Micro lancia il suo router Wi-Fi HaLow: un salto nella connettività a lungo raggio

Morse Micro ha introdotto sul mercato l'MM-HL1-EXT, un router Wi-Fi HaLow che promette di fare la differenza nella comunicazione a lungo raggio grazie al suo basso consumo energetico. Questo dispositivo appartiene alla serie HaLowLink 1 e sfrutta lo standard IEEE 802.11ah, consentendo connessioni fino a 16 chilometri nelle aree rurali e fino a 3 chilometri in contesti urbani. Grazie a queste caratteristiche, l'MM-HL1-EXT si presenta come una soluzione ideale per situazioni in cui la rete cablata è impraticabile o molto costosa, aprendo a nuove opportunità di connettività in zone remote e difficili da raggiungere.

Caratteristiche del dispositivo MM-HL1-EXT

L'MM-HL1-EXT funziona sulla banda dei 900 MHz negli Stati Uniti, una scelta che potenzia notevolmente la portata e la capacità del dispositivo. Le elevate distanze raggiungibili rappresentano un netto miglioramento rispetto ai router Wi-Fi tradizionali, e ciò lo rende particolarmente utile per applicazioni in contesti industriali o in altre aree in cui la connettività è essenziale ma difficile da ottenere. La sua funzionalità ibrida è un altro aspetto distintivo: accanto alla tecnologia Wi-Fi HaLow, il router offre compatibilità con il Wi-Fi 4 a 2,4 GHz, consentendo di operare sia come access point autonomo che come estensore di rete. Questa versatilità consente una copertura efficiente anche in spazi difficili, offrendo agli utenti maggiore flessibilità nelle loro operazioni quotidiane.

Performance tecnica e capacità di connessione

Il cuore dell'MM-HL1-EXT è animato da un robusto processore dual-core MediaTek MT7621A, supportato da 256 MB di DRAM e 32 MB di memoria flash NAND. Il sistema radio si basa sul chipset MM6108 di Morse Micro e sull'AW-HM593 di AzureWave, che forniscono una potenza di trasmissione sorprendente fino a 23 dBm. Questa configurazione assicura un'esperienza di connessione stabile e performante anche su lunghe distanze, permettendo a aziende e privati di beneficiare di un accesso a Internet sicuro ed efficiente. Inoltre, il dispositivo è equipaggiato con due porte Gigabit Ethernet e supporta anche l'Ethernet-over-USB, rendendo possibile un'installazione rapida e semplice in diversi ambienti senza complicazioni logistiche.

Piattaforma e personalizzazione

Un'altra caratteristica rilevante dell'MM-HL1-EXT è la scelta della piattaforma: il router opera sotto il sistema operativo open-source OpenWrt 23.05, noto per la sua personalizzabilità. Questa opzione offre agli utenti la possibilità di adattare il proprio dispositivo alle specifiche esigenze, migliorando notevolmente l'esperienza d'uso. Con aggiornamenti firmware disponibili online, gli utenti possono mantenere il router alla vanguardia delle ultime evoluzioni tecnologiche, assicurando così un futuro sostenibile e innovativo per i loro sistemi di rete.

Versatilità e applicazioni del router

Anche se la velocità massima del Wi-Fi HaLow si attesta a 32 Mbps con una larghezza di banda di 8 MHz, la connettività Wi-Fi 4 offre prestazioni fino a 300 Mbps a 40 MHz. Questa capacità rende l'MM-HL1-EXT ideale per una vasta gamma di applicazioni, dalla gestione dell'Internet of Things all'automazione industriale, senza tralasciare le esigenze di connettività in aree rurali e remote. In contesti industriali, il router può addirittura sostituire i costosi cablaggi Ethernet, semplificando notevolmente l'installazione e riducendo i costi operativi complessivi.

Certificazioni e disponibilità sul mercato

L'MM-HL1-EXT ha già ottenuto le certificazioni necessarie per l'utilizzo in Nord America , Canada e Australia , mentre Morse Micro sta lavorando per ottenere le approvazioni necessarie per l'area EMEA e per l'Asia. Questo impegno nell'espansione del mercato rappresenta un passo importante per l'azienda, che mira a conquistare una clientela sempre più vasta. Attualmente, il router è disponibile nei Paesi in cui può operare, al prezzo di circa 99 dollari. Le scorte iniziali sono limitate, ma l'azienda prevede un aumento della disponibilità nei prossimi mesi, con un aumento della capacità produttiva previsto dal 14 aprile 2025.

Morse Micro ha dedicato quasi un decennio alla ricerca e sviluppo legati alla tecnologia Wi-Fi HaLow e con l'MM-HL1-EXT ha raggiunto risultati significativi in termini di migliorie delle prestazioni e della copertura. Al CES 2025, la compagnia ha mostrato i risultati di queste innovazioni, presentando router capaci di offrire velocità fino a 250 Mbps su distanze di 16 chilometri, confermando così le potenzialità rivoluzionarie della tecnologia Wi-Fi HaLow nel panorama attuale.