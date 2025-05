Moratoria sulle Regole Statali per l’Intelligenza Artificiale: Un Piano Da Dieci Anni in Discussione

La recente proposta della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti prevede un divieto per gli stati di imporre regolamenti sull’intelligenza artificiale per un periodo di dieci anni. Questa decisione, in fase di valutazione, potrebbe influire notevolmente sulla futura regolamentazione di tecnologie che stanno diventando sempre più centrali nella vita quotidiana degli americani. La misura, che ha destato un significativo dibattito, sarà sottoposta all’approvazione congressuale e alla firma del presidente Donald Trump.

Il rasoi di un regolamento federale

I sostenitori di questa iniziativa, tra cui sviluppatori di intelligenza artificiale e alcuni legislatori, sostengono che sia fondamentale un intervento federale per evitare di creare un mosaico di regole diverse tra gli stati, che rischierebbe di rallentare lo sviluppo della tecnologia. L’ascesa dell’IA generativa, accelerata dal successo di ChatGPT a partire dalla fine del 2022, ha spinto le aziende a integrare queste tecnologie in una varietà di settori. Tuttavia, ci sono preoccupazioni legate alla privacy, alla trasparenza e ad altri rischi per i consumatori, che i legislatori stanno cercando di mitigare.

Alexandr Wang, fondatore e amministratore delegato di Scale AI, durante un’audizione ha dichiarato: “Abbiamo bisogno, come settore e nazione, di uno standard federale chiaro, qualunque esso sia. Ma ne abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di chiarezza su uno standard federale e di una preeminente per evitare un risultato dove ci sono 50 standard diversi.”

Impatti sulla protezione dei consumatori

La proposta di legge delineata impedirebbe agli stati di far rispettare qualsiasi regolamento esistente, suscitando timori riguardo a una potenziale diminuzione delle protezioni per i consumatori. Anjana Susarla, professoressa alla Michigan State University che si occupa di intelligenza artificiale, ha sottolineato come sia necessario affrontare il problema su più fronti, sia a livello nazionale sia statale. “Dobbiamo affrontarlo, anche a livello statale. Penso che abbiamo bisogno di entrambi i livelli di approccio per una completa e sana regolamentazione.”

Diverse giurisdizioni hanno già avviato regole per la regolamentazione dell’IA. Ad esempio, il Colorado ha adottato un pacchetto di protezioni per i consumatori, che entrerà in vigore nel 2026, mentre la California ha implementato oltre una dozzina di leggi collegate all’IA nel corso dello scorso anno. Alcuni stati si sono concentrati su questioni specifiche, come i deepfake, e alcuni regolamenti locali si occupano della possibile discriminazione nel reclutamento se i sistemi di IA vengono impiegati nei processi di assunzione.

La diversità nella regolamentazione statale

Arsen Kourinian, avvocato dello studio Mayer Brown, ha dichiarato che le legislazioni statali sono molto variegate riguardo a cosa vogliono regolare nel campo dell’intelligenza artificiale. Nel 2025, i legislatori statali hanno già presentato almeno 550 proposte sul tema. Jay Obernolte, rappresentante repubblicano della California, ha segnalato la necessità di trovare una soluzione prima che gli stati normino ulteriormente. “Abbiamo un periodo limitato per risolvere questo problema prima che gli stati procedano nella loro regolamentazione,” ha affermato.

Cosa significa un moratoria sulla regolamentazione statale

I professionisti del settore IA hanno chiesto che le eventuali restrizioni siano chiare e semplificate. Durante un’udienza al Comitato per il Commercio del Senato, Sam Altman, CEO di OpenAI, ha avvertito che un sistema regolatorio simile a quello europeo sarebbe devastante per l’industria. Suggerisce di sviluppare standard interni piuttosto che norme imposte dall’esterno.

Sebbene alcuni avvocati di consumo vogliano maggiori regolamenti, l’idea di frenare la capacità degli stati di normare potrebbe porre a rischio la privacy e la sicurezza degli utenti. “L’IA viene usata ampiamente per prendere decisioni sulla vita delle persone senza trasparenza, responsabilità o possibilità di ricorso,” ha dichiarato Ben Winters, direttore di AI e privacy presso la Consumer Federation of America. “Una pausa di dieci anni potrebbe comportare più discriminazione e inganno, oltre a una perdita di controllo.”

Conseguenze della moratoria

Una moratoria su specifiche regole statali potrebbe tradursi in una crescente incidenza di questioni legate alla protezione dei consumatori in tribunale o tramite procure generali statali. Sebbene le leggi esistenti nei confronti delle pratiche ingannevoli rimarrebbero applicabili, il risultato finale di questa legislazione potrebbe ritardare la nascita di normative più complete e adatte ai tempi moderni.

L’ampia diffusione dell’intelligenza artificiale in vari settori rende evidente che gli stati potrebbero disciplinare tematiche come la privacy e la trasparenza, senza necessariamente focalizzarsi sulla tecnologia. Tuttavia, una moratoria sulla regolamentazione potrebbe complicare l’implementazione di tale bilanciamento, portando a conflitti legali e ritardi nella protezione dei diritti dei consumatori.