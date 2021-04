La Modalità Guida di Google Assistant finalmente in arrivo anche in Europa: tutti i dettagli

Probabilmente in molti ricorderanno l’annuncio fatto durante il Google I/O 2019, quando BigG rivelava una funzione molto importante che avrebbe consentito agli utenti di guidare la propria auto con molta più sicurezza. Due anni dopo quell’annuncio pare che finalmente ci siamo.

Stiamo parlando della Modalità Guida di Google Assistant, introdotto negli Stati Uniti già da qualche mese e ora in arrivo anche in Europa. Si tratta di una funzionalità che si presenta come validissima alternativa ad Android Auto. La funzione ha infatti lo scopo principale di consentire ai conducenti di gestire tutto ciò che accade sul proprio smartphone mentre si trovano alla guida, senza alcuna distrazione. Ad esempio, con la Modalità Guida di Google Assistant le notifiche vengono lette ad alta voce.

Inoltre, la nuova modalità non solo può leggere i messaggi ai conducenti, ma può anche inviare messaggi ed effettuare chiamate garantendo all’utente il mantenimento della concentrazione necessaria alla guida. In più, gli utenti saranno in grado di controllare la musica proveniente dal telefono semplicemente usando la propria voce.

Ma quando vedremo finalmente la Modalità Guida di Google Assistant anche in Italia? Al momento, sappiamo per certo che la nuova funzionalità ha avviato la sua diffusione in Germania e ha cominciato ad essere segnalata anche dagli utenti nel Regno Unito (come riportato da AndroidPolice), pertanto è presumibile che la Modalità Guida diventi presto disponibile anche negli altri paesi. Va comunque tenuto conto che alcune delle funzionalità della modalità di guida dell’assistente vocale di BigG “non sono disponibili in tutte le lingue o paesi”, come precisa la pagina di supporto di Google.

Per quanto riguarda i requisiti hardware, la Modalità Guida di Google Assistant necessita di uno smartphone con sistema operativo Android 9.0 o versioni successive per funzionare correttamente. Inoltre, i telefoni devono avere almeno 4 GB di RAM.

Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte Phone Arena