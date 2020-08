Mobvoi TicWatch GTX, ufficiale il nuovo smartwatch: tante funzionalità ad un prezzo conveniente

Mobvoi, famosa società di elettronica di consumo specializzata in dispositivi indossabili, ha annunciato TicWatch GTX, un nuovo smartwatch per il monitoraggio del fitness a prezzi accessibili che offre tutte le funzionalità “base” di monitoraggio della salute ad un prezzo davvero interessante.

TicWatch GTX verrà lanciato a livello globale il 3 settembre e costerà 60 sterline, pari a circa 66 euro. Una cifra decisamente conveniente, se si considera che il nuovo prodotto mette a disposizione il monitoraggio della salute 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, incluso il monitoraggio automatico del sonno; 14 modalità di allenamento tra cui corsa, ciclismo, nuoto e yoga; un cinturino in TPU da 20 mm con certificazione IP68 che assicura un’alta resistenza ad acqua e sudore.

In più, stando a quanto affermato da Mobvoi, il nuovo device garantisce fino a 7 giorni di durata della batteria con un uso regolare e fino a 10 giorni con la modalità di risparmio energetico.

Oltre alle funzionalità di tracciamento della forma fisica di TicWatch GTX, il dispositivo indossabile supporta anche le solite funzionalità dello smartwatch, incluso il supporto di notifica per chiamate e messaggi in arrivo. Mobvoi afferma che l’orologio supporta anche il controllo della musica, un cronometro, un timer e altro ancora.

Una caratteristica interessante da sottolineare è che TicWatch GTX non esegue il sistema operativo Wear di Google, il che potrebbe effettivamente far storcere il naso a molti. Tuttavia non si può non tenere conto di tutte le restanti funzionalità e soprattutto del prezzo del TicWatch GTX, davvero basso.

I preordini per TicWatch GTX sono già disponibili, anche se come detto il lancio ufficiale è previsto per il 3 settembre. In questa prima fase Mobvoi ha optato per un’unica variante di colore (Nera, ndr) ma non è da escludere che nei prossimi mesi il TicWatch GTX non venga lanciato anche in altre colorazioni.

Fonte XDA