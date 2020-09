Mobvoi TicPods 2 Pro Plus, ufficiali i nuovi auricolari TWS: spicca la tecnologia Single Pairing

Il produttore di dispositivi indossabili Mobvoi è tornato di nuovo con un altro allettante paio di auricolari true wireless, poco dopo il lancio delle Mobvoi Earbuds Gesture e dello smartwatch TicWatch GTX alla fine del mese scorso. I TicPods 2 Pro Plus sono i successori dei TicPods 2 Pro lanciati all’inizio di quest’anno e vengono forniti con un paio di miglioramenti molto interessanti.

Le cuffie Mobvoi TicPods 2 Pro Plus presentano un design della custodia di ricarica aggiornato, con una nuova piastra metallica sul coperchio. Come accennato, Mobvoi ha incluso un paio di nuove funzionalità software che giustificano la dicitura “Pro Plus”. In primo luogo, i nuovi auricolari TWS supportano connessioni indipendenti a ciascun auricolare tramite la tecnologia Single Pairing aggiornata dall’ultimo Qualcomm ADK. La funzione combina sincronizzazione, trasmissione selettiva dei dati e scambio / trasferimento di ruolo per offrire agli utenti una migliore esperienza TWS. Viene inoltre incluso un supporto che va a bilanciare la durata della batteria dei due auricolari.

In secondo luogo, TicPods 2 Pro Plus viene fornito con miglioramenti per la funzione di comando rapido che offre il supporto per altri due comandi. Grazie alla funzione Quick Command 2.0, sui nuovi auricolari TWS è ora possibile supportare i comandi “volume su” e “volume giù” per aumentare o diminuire senza problemi il volume di riproduzione. Gli auricolari includono anche il supporto per tutti i comandi rapidi introdotti con TicPods 2 Pro, tra cui “riproduci musica”, “metti in pausa”, “brano successivo”, “brano precedente”, “rispondi” e “riaggancia”. ”

Inoltre, TicPods 2 Pro Plus include miglioramenti per i controlli touch, con le gesture per aumentare / diminuire il volume, attivare l’assistente vocale e accettare / rifiutare le chiamate che garantiscono un’esperienza migliore.

I nuovi auricolari Mobvoi TicPods 2 Pro Plus vengono proposti negli USA al prezzo di 139,99 dollari e sono già disponibili per l’acquisto sul sito web dell’azienda e su Amazon. Li vedremo prestissimo anche qui in Europa, al prezzo di 139,99 euro, in due varianti di colore: Navy e Ice.

Fonte XDA