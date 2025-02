Mobile World Congress 2025: Le novità in arrivo da Honor e il focus sull'intelligenza artificiale

L'atteso Mobile World Congress del 2025 si avvicina e le aziende stanno già svelando le novità che presenteranno durante l'importante evento annuale. Honor ha recentemente lanciato due nuovi smartphone e sembra volersi concentrare principalmente sul software, con l'introduzione di un nuovo concetto incentrato sull'intelligenza artificiale, chiamato Honor Alpha Plan.

L'evoluzione di Honor e il lancio dell'Honor Magic 6 Pro

Nel corso dell'anno scorso, Honor ha fatto un importante passo avanti con il lancio dell'Honor Magic 6 Pro, un dispositivo che punta fortemente su funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, in particolare per quanto concerne la fotocamera. All'epoca, questo approccio era ancora piuttosto innovativo nel panorama degli smartphone, in un momento in cui aziende come Samsung stavano appena iniziando a esplorare il potenziale dell'intelligenza artificiale nei loro dispositivi. La presentazione dei modelli di punta ha segnato un cambio di rotta significativo, con l'obiettivo di integrare tecnologia avanzata in un prodotto di consumo.

Tuttavia, la sfida principale riscontrata nel lancio dell'intelligenza artificiale da parte di Honor ha riguardato la compatibilità con dispositivi e servizi non appartenenti al marchio. L'introduzione di Magic OS 9, insieme all'Honor Magic 7 Pro, ha contribuito a migliorare questa situazione, offrendo funzionalità come Magic Portal, che supporta centinaia di applicazioni. Un particolare gesto innovativo consente agli utenti di utilizzare il "knuckle gesture" per effettuare ricerche, ampliando così le opportunità per gli utenti di interagire con il loro dispositivo in modo nuovo e intuitivo.

Le aspettative per MWC 2025 e il ruolo del nuovo CEO

Al MWC 2025, ci si aspetta che il nuovo CEO di Honor, Jian Li, faccia molto parlare di sé. Ha assunto il suo ruolo a metà gennaio, prendendo il posto di George Zhao. Con il nuovo piano strategico denominato Honor Alpha Plan, Li mira a segnare un cambiamento significativo nell'approccio dell'azienda sul mercato.

Il termine "Alpha" suggerisce un nuovo inizio, un cammino che l'azienda intende percorrere nel campo dell'intelligenza artificiale. Con un incremento degli investimenti nel settore AI nel 2025, Honor si appresta a posizionarsi in un contesto competitivo dominato da nomi come OpenAI e Gemini. Anche se è improbabile che Honor si confronti direttamente con tali giganti della tecnologia, l'introduzione di smartphone e altri dispositivi focalizzati sull'intelligenza artificiale potrebbe essere un passo strategico fondamentale.

La questione principale riguardo all'Alpha Plan è se l'azienda intenda ampliare il numero di funzionalità avanzate integrate nei suoi smartphone, come l'innovativa fotocamera teleobiettivo presente nel Magic 7 Pro, oppure se ha in programma di sviluppare dispositivi interamente dedicati all'AI. L'uscita recente di Humane AI Pin, un dispositivo senza schermo alimentato da un assistente intelligente, ha mostrato quanto possa essere difficile riuscire in questo settore, a fronte di un'implementazione che ha deluso le aspettative.

Sinergia fra prodotti e innovazione tecnologica

Honor ha già dimostrato di saper creare un ecosistema coeso di prodotti, includendo laptop, smartphone, tablet e smartwatch. Utilizzare un tablet come secondo schermo per il laptop rappresenta un esempio della facilità con cui questi dispositivi possono interagire tra di loro. Questo tipo di integrazione potrebbe rappresentare un vantaggio competitivo per Honor nel mercato sempre più affollato della tecnologia personale.

Jian Li, con un background in Huawei, porta con sé una preziosa esperienza in un periodo in cui Huawei ha guidato l'innovazione nel campo delle fotocamere per smartphone prima della crisi legata alle sanzioni commerciali statunitensi. Adesso, con Honor, ha l'opportunità di revitalizzare l'azienda a livello globale, nel tentativo di espandere la presenza di Honor oltre i confini tradizionali.

Mentre molti sperano in un rilascio dei prodotti Honor nel mercato statunitense, il contesto politico attuale rende questa possibilità incerta. La strategia dell'azienda si concentrerà probabilmente sulla realizzazione di funzionalità uniche in ambito AI che possano sfidare i concorrenti e su dispositivi innovativi compatibili con una vasta gamma di apparecchi, rendendo così Honor un marchio di riferimento nel panorama Android internazionale.