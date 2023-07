Mix Fold 3, il pieghevole arriverà ad agosto: la conferma di Xiaomi

Già da qualche settimana le indiscrezioni relative al prossimo smartphone pieghevole di Xiaomi, il Mix Fold 3, riportavano l’intenzione del colosso di Pechino di lanciare questo prodotto nel secondo trimestre del 2023. Tuttavia, almeno fino ad oggi, non era giunta alcuna dichiarazione ufficiale da parte dell’azienda cinese che indicasse una possibile finestra di rilascio per il nuovo foldable.

All’inizio di questa settimana è cambiato tutto, dato che il presidente di Xiaomi, Lu Weibing, ha finalmente confermato che il lancio di Mix Fold 3 è previsto per agosto.

Stando a quanto affermato da Lu Weibing sulla piattaforma Weibo, il Mix Fold 3 sarà il primo smartphone ad essere prodotto in serie dalla nuova Smart Factory. Un’altra informazione importante rivelata dal presidente di Xiaomi è il fatto che il Mix Fold 3 sarà dotato di fotocamere prodotte da Leica.

La partnership tra Xiaomi e Leica risale al 12S Ultra, il primo telefono del produttore cinese dotato di obiettivo realizzato dall’azienda tedesca. Nel frattempo, il gigante di Pechino ha rilasciato un paio di altri smartphone dotati di obiettivo Leica, pertanto il fatto che anche il Mix Fold 3 potrà godere di queste fotocamere non coglie impreparati i fan di Xiaomi.

Per quanto riguarda le altre specifiche, non si conoscono molti dettagli sull’imminente smartphone pieghevole di Xiaomi. Le indiscrezioni rivelano che il Mix Fold 3 sarà alimentato con un processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm e presenterà un obiettivo zoom periscopico 5x sul retro. Dal punto di vista del design, il Mix Fold 3 dovrebbe essere più sottile e leggero del modello precedente.

Molto probabilmente il Mix Fold 3 verrà lanciato solo in Cina e non sarà interessato da un rilascio globale, ma non è detto che Xiaomi non possa avere in serbo delle novità anche su questo fronte.