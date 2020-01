La MIUI 11 è in arrivo su molti smartphone Xiaomi/Redmi: ecco quali sono

MIUI 11 è la versione più recente della personalizzazione di Xiaomi, ed è caratterizzata da una serie di novità da renderla per alcuni esperti del settore addirittura più importante di una nuova versione Android.

Le funzionalità sui dispositivi Xiaomi, infatti, sono dettate più dalle loro versioni MIUI che dalla versione Android sottostante: ecco perchè l’arrivo di un aggiornamento della versione MIUI è per tutti gli utenti un evento a dir poco emozionante. La MIUI 11 è stata annunciata in Cina a settembre 2019, dotata di nuove funzionalità come AOD animato e Horizon Light per dispositivi supportati, nuovo font, sistema audio dinamico, suite di app Mi Work e Mi Go e altro ancora.

Il primo “pacchetto” delle beta MIUI 11 era stato subito reso disponibile per molti dispositivi. Nelle settimane successive anche altri dispositivi come il Redmi K20 hanno iniziato a ricevere i loro aggiornamenti stabili alla MIUI 11. Nelle ultime ore Xiaomi ha confermato ufficialmente che l’aggiornamento stabile MIUI 11 sta per arrivare anche su molti altri prodotti della casa di Pechino: tra questi, è doveroso menzionare Xiaomi Redmi Note 7 Pro, Redmi 7, Redmi Note 5 Pro e Poco F1.

L’aggiornamento per Redmi Note 7 e Poco F1 si sta diffondendo su tutti i dispositivi in ​​modo graduale, mentre Xiaomi dovrebbe annunciare presto l’arrivo dell’aggiornamento anche per Redmi Y3, Redmi 7 e Redmi Note 5 Pro. Anche se si tratta di file di aggiornamento ufficiali, è sempre consigliabile eseguire il backup dei dati importanti sul telefono per non ritrovarsi con qualche spiacevole sorpresa.

Gli utenti dovrebbero essere in grado di installare gli aggiornamenti sul proprio dispositivo senza troppi problemi. Basta scaricare la ROM di ripristino e inserirla nella directory principale. In seguito, è necessario andare su Impostazioni> Informazioni sul telefono> Aggiornamento del sistema e cliccare sull’icona MIUI per 7 volte per far comparire l’opzione “Scegli pacchetto di aggiornamento” nel menu. A questo punto si deve selezionare l’opzione, quindi selezionare il file scaricato e premere “OK”.

Fonte XDA