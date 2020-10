Ci sono più di un miliardo di iPhone attivi in tutto il mondo. Gli obiettivi di Apple per crescere ancora

Attualmente nel mondo ci sono più di 1 miliardo di iPhone attivi. E’ quanto afferma l’analista Neil Cybart nel blog Above Avalon: “Un miliardo di persone ora ha un iPhone. Secondo le mie stime, Apple ha superato il traguardo del miliardo di utenti iPhone il mese scorso. Tredici anni dopo essere stato messo in vendita, l’iPhone rimane lo smartphone più popolare e più venduto”.

Cybart aggiunge: “I concorrenti continuano a copiare spudoratamente l’iPhone o, come minimo, a essere fortemente influenzati dall’iPhone. Guardando al futuro, le priorità principali di Apple per l’iPhone includono il riuscire a trovare dei modi per mantenere il dispositivo al centro della vita delle persone, riconoscendo allo stesso tempo il cambio di paradigma introdotto dai dispositivi indossabili”.

L’aumento del numero di iPhone attivi è una buona notizia per Apple, perché significa che potrebbe esserci più domanda per la sua unità Servizi. Dopo che le vendite di iPhone hanno raggiunto il picco nell’anno fiscale 2015, Apple ha fatto una mossa intelligente, scegliendo di concentrarsi sulla vendita di servizi per i proprietari degli iPhone.

Pertanto, il gigante di Cupertino ha fissato l’obiettivo di raddoppiare le entrate dell’unità da 25 miliardi a 50 miliardi di dollari entro la fine di quest’anno fiscale. Entro la giornata di oggi, giovedì 29 ottobre, si dovrebbe riuscire a sapere se Apple ha raggiunto questo obiettivo, dato che la società rivelerà i suoi risultati fiscali del quarto trimestre per il 2020, che includeranno anche i numeri completi delle entrate per l’anno fiscale 2020.

Per i primi tre trimestri fiscali di quest’anno, Apple ha generato qualcosa come 39,2 miliardi di dollari in termini di vendite di servizi: per farla breve, se l’unità incassa almeno 10,8 miliardi di dollari da luglio a settembre, l’obiettivo potrà dirsi raggiunto. I servizi includono aziende come Apple Pay, Apple Store, App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, Apple News +, Apple Care +, iTunes e altre ancora.

Cybart afferma che la percentuale di acquirenti di iPhone che passano a un nuovo modello continua a crescere. Per l’anno fiscale 2020, la percentuale delle vendite di iPhone ai nuovi utenti sarà inferiore al 20% delle vendite complessive di iPhone; sarebbe un minimo storico e rivela quanto siano diventati importanti gli aggiornamenti. L’analista afferma che Apple sta ancora generando da 20 a 30 milioni di nuovi utenti iPhone ogni anno, che diventano di fatto dipendenti dall’ecosistema Apple e finiscono per acquistare altri dispositivi Apple come le cuffie AirPods, un Apple Watch e un iPad.

L’analista afferma che Apple ha tre obiettivi che dovrebbe cercare di raggiungere. Uno è il continuo miglioramento delle fotocamere degli iPhone, dato che esiste il rischio che gli utenti di iPhone si accontentino della fotocamera del modello che possiedono, spingendo Apple a non aggiornare il comparto foto. In più, per Cybart, gli iPhone devono diventare più longevi e durevoli. Un iPhone più durevole “finisce per rafforzare la proposta di valore dell’iPhone attraverso valori di rivendita più elevati. Se un nuovo iPhone può essere rimesso in circolo per altri utenti, il mercato grigio sarà rafforzato e i consumatori troveranno termini e opzioni di pagamento più interessanti al momento dell’acquisto”.

L’analista ha chiarito che l’iPhone rimarrà lo strumento principale di Apple per attirare nuovi utenti, ma i dispositivi indossabili, incluso Apple Glass, potrebbero aumentare notevolmente la platea (e gli introiti) della “Mela morsicata”. Con l’attesissimo Apple Glass che verrà lanciato nel 2021-2022, l’iPhone potrebbe continuare ad attirare nuovi utenti poiché il dispositivo indossabile richiederà probabilmente un iPhone nelle vicinanze per gestire qualsiasi elaborazione complessa.

Fonte Phone Arena