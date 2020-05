Le migliori offerte Eufy e Anker

Quando si parla di tecnologia e domotica, due marchi come Eufy e Anker sono tra i primi nomi che vengono in mente.

Anker è un’azienda che, con il proprio brand, propone alcune soluzioni interessanti per quanto concerne la domotica e i gadget ad essa legati, soprattutto nell’ambito audio. Nel caso di Eufy, non si fa altro che parlare di un marchio di produzione della stessa Anker, che però focalizza la propria produzione in ottica robot aspirapolvere e sistemi di pulizia vari. Tale produttore, fondato nel 2011 e con sede a San Francisco, sta rapidamente conquistando una fetta di mercato estremamente vasta, in virtù dell’ottimo rapporto qualità-prezzo dei suoi prodotti.

In questo articolo abbiamo raccolto alcune delle offerte più interessanti di Eufy e Anker. Di seguito, presenteremo i prodotti dell’azienda che stanno catturando maggiormente l’attenzione dell’utenza. Non solo: attraverso OutOfBit è possibile anche avere degli interessanti coupon sconto per acquistare quanto offerto da Anker a prezzi decisamente imperdibili.

Migliori offerte Anker e Soundcore

Nell’ambito della domotica, è inutile sottolineare come l’audio sia un fattore determinante. Cuffie e strumenti simili infatti, consentono per esempio di gestire chiamate sullo smartphone senza impiegare le mani, a distanza anche notevole dal dispositivo vero e proprio. La serie Soundcore di Anker, offre sotto questo punto di vista dei prodotti assolutamente pregevoli e in grado di competere con i produttori storici del settore.

Andiamo dunque ad analizzare quelle che sono le migliori offerte di Anker in questo contesto.

Soundcore Life P2

Nell’ambito delle cuffie bluetooth, Soundcore Life P2 rappresentano uno dei prodotti maggiormente preformanti. Queste si avvalgono della tecnologia di riduzione del rumore cVc e di 4 microfoni, 2 per ogni auricolare. Ciò permette di ottenere un livello di isolamento acustico estremamente accurato, permettendo all’utente di concentrarsi totalmente sui suoni/musica proveniente dalle cuffie in uso.

Altra caratteristica che rende questo prodotto come uno dei più ambiti del settore è l’autonomia, pari a 7 ore. Nonostante ciò, la durata delle batterie è estendibile fino a 40 ore grazie alla custodia di ricarica. Compatibili con la tecnologia Bluetooth 5 e dotati di protezione impermeabile IPX7, le cuffie Soundcore Life P2 risultano adatti a qualunque tipo di utilizzo e contesto.

Il coupon per avere uno sconto è 8PBWXVAU, valido fino al 24/05/2020.

Soundcore Liberty Air 2

Con Liberty Air 2, Anker offre una variante rispetto al precedente modello di cuffie Bluetooth. Rispetto ad esse, queste presentano una custodia di ricarica in grado a fornire 28 ore aggiuntive di ascolto (oltre alle 7 disponibili di default). Il grado di impermeabilità di IPX5, dunque Liberty Air 2 e protetto da eventuali getti d’acqua come pioggia o simili.

La qualità audio, raggiunge vette difficilmente raggiungibili da altri prodotti di questo tipo. Grazie ai driver diamantati, i produttori hanno potuto aumentare la larghezza di banda della frequenza sonora del 15% offrendo una quantità di bassi 2 volte superiore agli standard del settore.

Il coupon per avere uno sconto è C34JPLTK, ed è valido fino al 31/05/2020.

Soundcore Liberty 2 Pro

Liberty 2 Pro è un’altro modello di cuffie wireless facente parte della famiglia Soundcore. Queste sono in grado di garantire 8 ore di riproduzione, con 32 ore aggiuntive ottenibili tramite la custodia di ricarica.

Al di là di ciò, vanno sottolineate le caratteristiche che rendono il suono riprodotto di così alta qualità. I bassi risultano estremamente profondi e potenti, così come gli acuti sono scintillanti. L’altissima tecnologia proposta da Anker, offre note e sfumature impercettibili con la massima qualità possibile.

Il coupon per avere uno sconto è JPNOUDVC, ed è valido fino al 31/05/2020.

Soundcore Motion+

Passiamo dunque ad occuparci di un’altro prodotto Anker, ovvero Soundcore Motion+. In questo caso, si tratta di un altoparlante Bluetooth di alta qualità, forte di 30 Watt di potenza.

Tale strumento di riproduzione audio è in grado di riprodurre alti e bassi di altissima qualità, sfruttando un’apposita app che permette di personalizzare l’equalizzatore. L’autonomia di riproduzione, pari a 12 ore, così come l’impermeabilità IPX7 e la presa USB-C, rendono Soundcore Motion+ un prodotto tra i migliori nell’ambito degli altoparlanti wireless.

Il coupon per avere uno sconto è OA4OWWCP, ed è valido fino al 31/05/2020.

Soundcore Icon Mini

Concludiamo i prodotti in offerta con questo brand con l’interessante Soundcore Icon Mini. Si tratta di una custodia rigida di alta qualità, in grado di proteggere altoparlanti e cavi nel modo migliore.

Gli interni sono in tessuto rigido e resistente, mentre la comoda cerniera permette una facile apertura e chiusura. La cinghia, così come la maniglia in dotazione, permettono di gestire al meglio la custodia con estrema facilità

Il coupon per avere uno sconto è BHV2VQ2M, ed è valido fino al 31/05/2020.

Migliori offerte Eufy

Per chi invece intende focalizzarsi su prodotti tecnologici legati a videosorveglianza e pulizia della casa, Eufy è in grado di offrire alcune soluzioni estremamente interessanti. Di seguito elencheremo le migliori offerte di questo brand.

eufyCam 2C telecamere da esterno

Cominciamo con una soluzione per mantenere in totale sicurezza la propria abitazione. eufyCam 2C è un sistema di videosorveglianza in grado di registrare sequenze video HD da 1080 pixel. A favorire la qualità delle immagini, vi è la possibilità di effettuare riprese a colori sia diurne che notturne, permettendo di catturare immagini con una fedeltà impressionante.

La tecnologia di rilevamento di movimento, permette di catturare qualunque elemento di anatomia umana risulti muoversi nel raggio d’azione delle telecamere. Ovviamente, come da prassi per questo genere di prodotto, la resistenza agli agenti atmosferici è notevole. Si parla infatti di impermeabilità di grado IP67.

Il coupon per avere uno sconto è SDINC6A2, ed è valido fino al 31/05/2020.

Conclusioni

Come hai potuto vedere, grazie ai coupon dedicati ai lettori di OutOfBit è possibile risparmiare diverse decine di euro nell’acquisto dei prodotti Eufy ed Anker. Nel corso delle settimane aggiorneremo a cadenza regolare questo articolo, in modo da restituirvi le promozioni più interessanti del momento.

