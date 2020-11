Migliori accessori MagSafe per iPhone 12, Mini, Pro e Pro Max

Diciamoci la verità: una delle funzionalità più interessanti da sfruttare su iPhone 12, Mini, Pro e Pro Max è MagSafe, un modo completamente nuovo per caricare e riempire di accessori il tuo device targato Apple. I nuovi iPhone sono infatti dotati di una serie di magneti posizionati dietro il vetro posteriore che possono essere attaccati agli accessori compatibili con MagSafe. Magneti che non solo ti permettono di accessoriare al massimo il tuo iPhone ma che sono in grado anche di aumentare la velocità di ricarica wireless del dispositivo. Come? Attaccando il pad di ricarica wireless Qi approvato come il caricabatterie MagSafe di Apple, la velocità di ricarica aumenta da 7,5 a un massimo di 15 watt.



MagSafe è, del resto, una tecnologia destinata a crescere e ad occupare sempre di più una grande fetta di mercato: si stima che, nel prossimo futuro, aumenterà la produzione di prodotti di terze parti compatibili con MagSafe.

Questa tecnologia ben si presa ad ogni tipo di prodotto, come obiettivi per fotocamere compatibili con MagSafe, sistemi di montaggio per bici, power bank wireless portatili e stabilizzatori portatili. Insomma, tutto un mondo!

Ed è per aiutarti ad orientarti nel mondo degli accessori MagSafe che abbiamo stilato per te questa lista: a seguire, troverai i migliori accessori per iPhone 12, Mini, Pro e Pro Max. Se stai acquistare una cover assicurati che sia compatibile con la ricarica MagSafe e consulta la selezione delle migliori cover per iPhone 12.

Caricabatterie Apple MagSafe

Hai già acquistato un nuovo caricabatterie per iPhone 12 ma non hai mai utilizzato un caricabatterie wireless? Se la risposta è positiva, allora saprai che questo accessorio può funzionare in maniera corretta soltanto se è allineato nel modo giusto al tuo iPhone. Ebbene, se usi il caricabatterie MagSafe di Apple, non devi preoccuparti di questo allineamento. Il nuovo pad di ricarica si assesta nella posizione corretta grazie a MagSafe. E non è finita qui: il caricabatterie MagSafe può caricare il tuo iPhone molto più velocemente di altri caricabatterie wireless. Mentre altri pad basati su Qi caricheranno il tuo iPhone a 7,5 watt max, il caricabatterie MagSafe di Apple può arrivare fino a 12 watt per l’iPhone 12 mini e addirittura fino a 15 watt per la ricarica di iPhone 12, il 12 Pro e il 12 Pro Max.

In ogni caso, avrai bisogno di acquistare un alimentatore perché non lo troverai nella confezione del caricatore MagSafe. Puoi acquistare l’adattatore di alimentazione USB-C da 20 watt consigliato da Apple oppure, se possiedi un 11 Pro o un 11 Pro Max l’anno scorso, il tuo adattatore da 18 watt andrà bene.

Ovviamente, il caricabatterie MagSafe non è esclusivo MagSafe: è pur sempre un caricabatterie wireless, quindi puoi usarlo su tutti i telefoni non MagSafe che supportano la ricarica wireless. In questo caso, sperimenterai solo il massimo di 7,5 watt e non il massimo della potenza di ricarica di 12 watt.

Apple Clear Case con MagSafe

La custodia trasparente di Apple con MagSafe è compatibile con il tuo caricabatterie o con gli accessori MagSafe ed è trasparente: in questo modo puoi sempre ammirare il colore del tuo iPhone. Il materiale in cui è realizzato l’Apple Clear Case è stato studiato appositamente per proteggere tutti gli angoli e i pulsanti, garantendo al tempo stesso la presa e l’usabilità dell’iPhone.

Il rivestimento della custodia è stato studiato per evitare graffi o ingiallimento. Infine, il contorno del magnete MagSafe posizionato sul retro, si allinea perfettamente con i magneti MagSafe integrati nel tuo iPhone.

Custodia in silicone Apple con MagSafe

Se non ti piace la custodia trasparente, puoi provare quella in silicone Apple compatibile con MagSafe. Dotato di una base di silicone comoda e protettiva, questa custodia è disponibile in otto bellissimi colori. L’interno della custodia è in microfibra, un materiale in grado di offrire al tuo iPhone una protezione extra.

Portafoglio in pelle Apple con MagSafe

Bellissima e comoda da usare è anche la custodia a portafoglio MagSafe: dotata di magneti incorporati che si agganciano e rimangono ancorati al tuo iPhone, questa custodia ha anche un comodo slot dove puoi inserire le tue carte di debito, credito e ID. Ovviamente, la custodia a portafoglio è schermata e i magneti MagSafe non smagnetizzeranno con le tue carte.

L’unica cosa che non puoi fare con questa custodia è utilizzare il caricabatterie MagSafe: la pelle europea conciata e rifinita del portafoglio non supporta la ricarica pass-through. La custodia è disponibile in quattro colori.

Moment Wall Mount con MagSafe

Probabilmente, conosci già l’accessorio Moment per gli obiettivi della fotocamera e le custodie per iPhone. Sempre all’avanguardia, l’azienda ha creato anche il Wall Mount per MagSafe, un accessorio dotato di un lato adesivo che puoi posizionare su qualsiasi superficie desideri.

Wall Mount può essere usato per controllare il sistema domotico della tua smart home ma anche per guardare video e controllare il meteo.

Moment Cold Shoe Mount con MagSafe

Se ami fare fotografie e video professionali, potresti voler collegare una fonte di illuminazione o un microfono esterni al tuo iPhone. Moment Cold Show Mount con MagSafe ti permette di fare proprio questo e in maniera davvero semplice: ti basterà farlo scorrere sul tuo device, stringerlo intorno all’iPhone e il gioco è fatto.

Caricabatterie wireless Belkin BoostCharge Pro MagSafe 3-in-1

Quello che più amiamo dei caricabatterie MagSafe è che non è necessario possedere un iPhone MagSafe per utilizzarli: essi possono caricare qualsiasi telefono abilitato Qi. Anche il caricabatterie wireless Belkin BoostCharge Pro MagSafe 3-in-1 di Belkin offre questa possibilità: disponibile in bianco o nero, questo accessorio può caricare il tuo iPhone, AirPods con custodia di ricarica wireless e persino il tuo Apple Watch.

Sul caricabatteria è infatti presente un normale pad di ricarica wireless “dedicato per caricare i tuoi AirPods”. Ricorda, comunque, che il tuo iPhone può raggiungere una velocità di ricarica massima di 15 watt, mentre le altre aree ti offrono tempi di ricarica standard.

Custodia OtterBox Serie Symmetry con MagSafe

Questa custodia è molto sottile e disponibile in divertenti colori a tinta unita come il nero, il bordeux, il grigio, il lilla e il blu. Acquistando questa custodia otterrai il massimo per il tuo iPhone: OtterBox Serie Symmetry offre anche “Drop + Protection”, una certificazione ottenuta dopo aver testato la custodia con un numero di gocce tre volte maggiore rispetto allo standard militare (MIL-STD-810G 516.6). La compatibilità con MagSafe ti consente di connetterti agli altri tuoi accessori MagSafe.

Custodia PITAKA MagEZ

La custodia Pitaka MagEZ è realizzata al 100% in fibra aramidica, un materiale sintetico utilizzato nelle applicazioni aerospaziali e militari. la fibra aramidica è più sottile della media dei capelli umani, ma comunque incredibilmente forte! Il risultato è una finitura in fibra di carbonio elegante e protettiva. Questa custodia è compatibile anche con portafogli MagSafe, caricabatterie e molto altro ancora ed utilizza anche piastre metalliche che circondano l’array magnetico del tuo iPhone. Il motivo è semplice: questa custodia è progettata per funzionare anche con la stazione di ricarica MagEZ Juice di Pitaka.

Custodia in pelle Apple con MagSafe

Se hai sempre amato le custodie in pelle per iPhone, allora dovresti provare quelle compatibili con MagSafe! Come le altre custodie di Apple, anche quelle in pelle sono dotate di magnete integrato che aiuta ad allineare il tuo iPhone con altri accessori MagSafe. Design eccezionale e colori stupendi, la custodia in pelle di Apple con MagSafe si collega a tutti i tuoi accessori MagSafe, incluso, ovviamente, il portafoglio in pelle. Cosa si può volere di più?

Fonte iosGadgethacks