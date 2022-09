Il miglior display su smartphone? Quello dell’iPhone 14 Pro Max

L’iPhone 14 Pro Max offre il miglior display per smartphone sul mercato, secondo il Display Technology Shoot-Out di DisplayMate. Il modello più prestante tra gli iPhone 14 presentati da Apple lo scorso 7 settembre nell’evento Far Out ottiene infatti il “DisplayMate Best Smartphone Display Award” con un grado A+ Display Performance, ‌succedendo così al vincitore dell’anno scorso, l’iPhone 13 Pro Max.

L’iPhone 14 Pro‌ Max ha essenzialmente la stessa risoluzione di ‌iPhone 13 Pro‌ Max, ma i fan sanno bene che Apple ha aggiunto una serie di notevoli miglioramenti. Il display OLED LTPO va da 1Hz a 120Hz invece della precedente frequenza di aggiornamento da 10Hz a 120Hz, consentendo un’opzione di visualizzazione sempre attiva a bassa potenza; inoltre l’area di visualizzazione disponibile è aumentata grazie all’apprezzata funzione Dynamic Island.

DisplayMate ha inoltre rilevato che ‌iPhone 14 Pro‌ Max è in grado di raggiungere un picco di luminosità di 2.300 nits, più del doppio rispetto all’iPhone 13 Pro‌ Max: Apple parlava di una luminosità di picco di 2.000 nits, quindi i test vanno oltre le aspettative della stessa Mela. La luminosità HDR ha raggiunto un massimo di 1.590 nits, sempre secondo DisplayMate: si tratta di un miglioramento del 33% rispetto a ‌iPhone 13 Pro‌ Max.

Date le prestazioni eccellenti del display, iPhone 14 Pro Max è stato quindi premiato su molti aspetti, tra cui la massima precisione del colore del bianco, la massima precisione assoluta del colore, la massima accuratezza del contrasto dell’immagine e accuratezza della scala di intensità, la massima luminosità a schermo intero per smartphone OLED, un rapporto di contrasto più elevato, il massimo contrasto alla luce ambientale e la più alta risoluzione dello schermo visibile.

L’‌iPhone 14 Pro‌ Max ha vinto 15 premi in totale, rispetto ai 13 guadagnati dall’‌iPhone 13 Pro‌ Max. DisplayMate afferma che la società del CEO Tim Cook si è concentrata sul miglioramento della qualità assoluta dell’immagine e dell’assoluta precisione del colore di OLED.

Il prodotto di Apple offre “prestazioni di visualizzazione di livello superiore uniformemente coerenti” in una serie di test di visualizzazione, ottenendo valutazioni da molto buone a eccellenti. Pertanto si può affermare che l’iPhone 14 Pro Max è dotato di un display di altissimo livello.

Fonte MacRumors