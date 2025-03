Microsoft svela dettagli sulla sua nuova console portatile Xbox: codenaming Project Kennan

Negli ultimi anni, si sono susseguite voci riguardanti una console portatile Xbox progettata da Microsoft. A novembre, Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, ha confermato che la compagnia sta lavorando a un dispositivo di questo tipo. Jason Ronald, vicepresidente di Xbox Gaming Devices, ha accennato a iniziative finalizzate a unire i mondi delle console e dei PC in un'unica proposta. Recentemente, un report di The Verge ha fornito nuovi dettagli su questa console, affermando che a realizzarla sarà Asus.

Dettagli sulla console portatile Asus: Project Kennan

Secondo fonti vicine ai piani di Microsoft, la console portatile prodotta da Asus porta il nome in codice di Project Kennan e sarà chiaramente contrassegnata con il logo Xbox. Le indiscrezioni suggeriscono che il lancio potrebbe avvenire entro la fine dell'anno, sebbene il progetto sia ancora in fase di sviluppo, il che implica che la tempistica potrebbe subire modifiche. Le aspettative sono alte e il dispositivo potrebbe rappresentare un notevole passo avanti per Microsoft nel mercato delle console portatili.

Gli aspetti tecnici di Project Kennan

Parlando di specifiche tecniche, si prevede che Project Kennan funzioni su un sistema operativo Windows, ma con un'interfaccia Xbox più intuitiva, pensata per migliorare l'esperienza di gioco. Microsoft sta cercando di creare un'armonizzazione tra Windows e Xbox, esplorando potenziali collaborazioni con diversi produttori di hardware. Questo approccio potrebbe portare a un ecosistema Xbox più ampio, capace di soddisfare le esigenze di una comunità di gamer sempre più diversificata.

Inoltre, ci sono indicazioni che Project Kennan utilizzi un chip AMD Ryzen Z2 Go, un componente progettato per offrire prestazioni elevate su dispositivi portatili. Si stima che il costo del prodotto finale si attesti tra i 499 e i 599 dollari, posizionandosi quindi nella fascia alta del mercato delle console portatili. La scelta di un chip di questa classe, se confermata, suggerirebbe l'intento di Microsoft di offrire un'esperienza di gioco premium.

Collaborazioni strategiche nel mondo del gaming

La visione di Microsoft non si limita al lancio di Project Kennan: il colosso dell'informatica sembra determinato a collaborare con produttori hardware per espandere l'offerta di gaming Xbox. L'idea di alleanze con OEM è in linea con la strategia di Microsoft di rendere l'ecosistema di gioco accessibile e versatile, mirando a un'integrazione che superi i confini tradizionali tra console e computer.

Queste collaborazioni potrebbero tradursi in una gamma diversificata di dispositivi, tutti capaci di rappresentare il marchio Xbox. La combinazione di hardware personalizzato e software ottimizzato potrebbe non solo migliorare l'esperienza degli utenti, ma anche creare nuove opportunità di mercato nel settore videoludico, sempre in crescita.