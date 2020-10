Microsoft annuncia il Surface Laptop Go: prezzo conveniente per competere con i Chromebook

Microsoft ha presentato ieri un nuovo Surface Laptop Go, progettato per essere un’alternativa più conveniente ai dispositivi “premium” dell’azienda. È uno dei dispositivi Surface più economici finora lanciati dal gigante di Redmond: il prezzo stabilito è infatti di 549 dollari, più alto solo rispetto al Surface Go 2, che costa 399 dollari. Tuttavia, proprio come Surface Go 2, il nuovo Surface Laptop Go scende a compromessi su alcune specifiche per garantire un prezzo più basso.

Surface Laptop Go si caratterizza per le dimensioni ridotte e per la leggerezza. Microsoft utilizza un display da 12,4 pollici più piccolo rispetto a quello da 13,5 pollici del Surface Laptop 3, con una risoluzione di appena 1536 x 1024. Questo telaio più piccolo rende Surface Laptop Go il laptop Surface più leggero di sempre, con solo 1,1 kg di peso, più leggero del MacBook Air di Apple e di molti Chromebook o laptop Windows a questo prezzo.

A differenza del tablet Surface Go, Microsoft fornisce un “vero” processore all’interno del Laptop Go. Il gigante di Redmond ha infatti optato per un Intel Core i5 di decima generazione (1035G1): non sono gli ultimi processori Intel di 11a generazione che stiamo iniziando a vedere in altri laptop, ma il chip quad-core dovrebbe essere sufficiente per questo tipo di dispositivo.

Sfortunatamente, il modello base del Surface Laptop Go include solo 4 GB di RAM e 64 GB di memoria eMMC, ed è un aspetto decisamente penalizzante: basti pensare che l’Aspire 3 di Acer, con lo stesso processore, assicura 8 GB di RAM e 512 GB di memoria SSD. Tuttavia, sarà in vendita anche un modello da 699 dollari con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione SSD.

Microsoft mantiene una porta USB-C e una normale USB-A su Surface Laptop Go, insieme a un jack per cuffie e una porta di ricarica Surface Connect. Nella parte anteriore è presente una webcam da 720p, che tuttavia non supporta il riconoscimento facciale tramite Windows Hello. Disponibili anche il supporto Wi-Fi 6 e la ricarica rapida per ricaricare la batteria fino all’80% in appena un’ora. Microsoft offre tre varianti di colore su Surface Laptop Go: Blu, Arenaria e Platino.

Surface Laptop Go è già disponibile per i pre-ordini, con le spedizioni che cominceranno il 13 ottobre. Ci saranno tre modelli disponibili per i consumatori: uno con Intel Core i5, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria eMMC a 549,99 dollari; un altro con Intel Core i5, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria SSD lanciato a 699,99 dollari e infine un modello con Intel Core i5, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria SSD, che costa 899,99 dollari.

Fonte The Verge