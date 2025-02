Microsoft rilascia l'aggiornamento KB5052093 per Windows 11: novità e correzioni

A fine febbraio 2025, Microsoft ha reso disponibile un aggiornamento cumulativo di anteprima per i dispositivi che utilizzano Windows 11, versione 24H2. Identificato dal numero KB5052093, questo pacchetto si compone di 33 miglioramenti e correzioni che saranno integrati nella versione totale nell'ambito del Patch Tuesday di marzo. Questo aggiornamento, sebbene non obbligatorio, offre agli utenti l'opportunità di risolvere diverse problematiche segnalate, mentre gli amministratori IT possono testare in anticipo le nuove funzionalità in vista del "patch day" ufficiale.

Le novità introdotte dall'aggiornamento KB5052093

L'aggiornamento KB5052093 porta con sé una serie di correzioni che mirano a migliorare l'esperienza utente su Windows 11. Tra le problematiche risolte ci sono diverse aree chiave che meritano di essere evidenziate. Per esempio, si segnala un importante intervento sul protocollo SSH, dove un bug che causava il malfunzionamento delle connessioni su alcuni sistemi dopo l'installazione degli aggiornamenti di ottobre 2024 è stato finalmente sistemato. _Gli utenti che utilizzano frequentemente SSH possono ora godere di una connessione più stabile e affidabile_.

In aggiunta, l'aggiornamento migliora notevolmente le prestazioni di Esplora file. Sono state eliminate diverse anomalie, soprattutto quelle che si presentavano durante l’inserimento di URL nella barra degli indirizzi e l'interazione con il menu contestuale. _Questa ottimizzazione rende la navigazione più fluida e quindi più efficiente per coloro che lavorano quotidianamente con file e documenti_.

Un altro aspetto interessante riguarda le impostazioni audio: è stato corretto un bug che portava il volume al 100% dopo il risveglio del computer dalla modalità di sospensione, problema che ha dato del filo da torcere a molti utenti. _Ora, il volume dovrebbe mantenersi in un livello più appropriato dopo il riavvio_. Altro intervento di rilievo riguarda i dispositivi audio USB, che ora funzionano correttamente anche dopo brevi periodi di inattività, un aspetto fondamentale per chi si avvale di cuffie o altoparlanti esterni.

Risoluzione dei problemi legati a scanner e multitasking

Un'altra importante correzione apportata da KB5052093 riguarda la rilevazione di scanner e stampanti multifunzione. Precedentemente, alcuni scanner collegati al sistema non erano più riconosciuti dopo vari utilizzi, creando disagi non indifferenti a chi necessita di questi strumenti per lavoro. _Grazie all'aggiornamento, questi dispositivi tornano ad essere pienamente operativi all'interno dei programmi installati_.

Inoltre, l'aggiornamento stabilizza il funzionamento delle operazioni di trascinamento degli oggetti. Prima, molte applicazioni non gestivano correttamente il drag and drop, soprattutto su monitor ad alta definizione a causa di modalità di scaling legacy. La correzione apportata da KB5052093 migliora quindi l'interazione, rendendo più semplice e pratico spostare file, email e allegati senza problemi. _Infine, è stata risolta una situazione che portava al blocco dell'app Desktop remoto in determinate circostanze, assicurando una connessione più stabile per gli utenti che lavorano da remoto_.

Come installare l’aggiornamento KB5052093

Installare l’aggiornamento KB5052093 è un processo semplice e facoltativo. Gli utenti possono procedere tramite Windows Update, cliccando su "Verifica disponibilità aggiornamenti". Essendo un pacchetto di anteprima, sarà necessario confermare l'operazione selezionando "Scarica e installa". In alternativa, se si desidera un metodo diverso, gli utenti possono trovare l'aggiornamento direttamente sul Microsoft Update Catalog. _Basta digitare "KB5052093" nella casella di ricerca in alto a destra per accedere al file e procedere con l’installazione_.

Con questo aggiornamento, Microsoft continua a lavorare per migliorare l'esperienza di utilizzo di Windows 11, rispondendo in modo proattivo alle esigenze degli utenti e ai feedback ricevuti. _La tempestività dell'intervento è un segno dell'impegno continuo dell'azienda nel garantire un sistema operativo sempre più fluido e funzionale._