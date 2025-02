Microsoft rilascia il Patch Tuesday di febbraio 2025 per Windows 10 e Windows 11: ecco tutte le novità

Microsoft ha recentemente dato il via al rilascio del Patch Tuesday, un aggiornamento mensile che prevede importanti correzioni di sicurezza per i suoi sistemi operativi. Questo mese, Windows 10 e Windows 11 ricevono un aggiornamento critico che non solo affronta vulnerabilità note, ma introduce anche migliorie specifiche all'esperienza utente. Le novità di febbraio 2025 sono di grande rilevanza, specialmente per gli utenti che desiderano mantenere alti standard di sicurezza e prestazioni.

Aggiornamenti per Windows 11: patch e miglioramenti

Il Patch Tuesday di febbraio 2025 prevede diverse varianti dell'aggiornamento per Windows 11, a seconda della versione in uso. Gli utenti della versione 24H2, in distribuzione graduale dal mese di ottobre, riceveranno la build 26100.3194 . Per coloro che utilizzano la 23H2, è in arrivo la build 22631.4890 , mentre per la 22H2 ci si aspetta la build 22621.4890 .

L'aspetto più cruciale di questo aggiornamento è la risoluzione di 63 vulnerabilità di sicurezza, incluse due che Microsoft ha segnato come "sfruttate attivamente". Queste vulnerabilità, denominate CVE-2025-21391 e CVE-2025-21418, si riferiscono a rischi di "Elevazione dei Privilegi". Ciò significa che utenti malintenzionati potrebbero acquisire privilegi più elevati di quelli consentiti agli utilizzatori normali, representando dunque una seria minaccia per i sistemi affetti.

Oltre alla sicurezza, il rilascio di febbraio include anche miglioramenti e nuove funzionalità già annunciate nel precedente aggiornamento opzionale di gennaio 2025 riservato alla versione 24H2. Questi aggiornamenti possono contribuire a un'esperienza d'uso più fluida e a una maggiore stabilità complessiva del sistema. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il portale ufficiale di Microsoft.

Novità per Windows 10: sicurezza e stabilità

Anche per Windows 10, l'aggiornamento di febbraio 2025 si concentra sulla correzione di errori e sul miglioramento della stabilità del sistema. Gli utenti delle versioni ufficialmente supportate, 21H2 e 22H2, riceveranno rispettivamente le build 19044.5487 e 19045.5487, entrambe contrassegnate con il codice KB5051974.

Come per Windows 11, la priorità è rappresentata dalle questioni di sicurezza. Microsoft è costantemente impegnata nella protezione dei propri utenti, e questo aggiornamento sottolinea l'importanza di mantenere i sistemi operativi aggiornati per ridurre il rischio di attacchi informatici. La patch di febbraio promette infatti di risolvere problemi di stabilità, contribuendo a un sistema operativo più affidabile e sicuro per gli utenti di Windows 10. Per dettagli completi sul rilascio, è possibile visitare la pagina dedicata sul supporto Microsoft.

Come effettuare gli aggiornamenti su Windows 10 e Windows 11

Le nuove build sono già disponibili per il download per gli utenti delle versioni supportate di Windows 10 e Windows 11. Aggiornare i propri sistemi operativi non rappresenta solo un passo verso una maggiore sicurezza, ma anche un modo per accedere a funzionalità migliorate e correzioni di bug.

Per aggiornare Windows 10 e Windows 11, gli utenti possono seguire un semplice processo. In Windows 11, è possibile accedere alle impostazioni di sistema, selezionare "Aggiornamento e sicurezza" e cliccare su "Controlla aggiornamenti". In Windows 10, la procedura è simile; basta andare su "Impostazioni", quindi "Aggiornamento e sicurezza" e fare clic su "Controlla aggiornamenti". Sarà sufficiente seguire le istruzioni sullo schermo per completare la procedura di installazione. È necessario garantire che il dispositivo sia connesso a Internet e, se del caso, assicurarsi che ci sia abbastanza spazio di archiviazione sufficiente per l'installazione delle patch.

Aggiornarsi è fondamentale per tutti gli utenti di Windows, non solo per garantire la sicurezza dei propri dispositivi, ma anche per approfittare delle novità introdotte da Microsoft per migliorare l'esperienza complessiva di utilizzo.