Microsoft punta sulla formazione AI: un milione di italiani coinvolti in un nuovo programma educativo

Microsoft ha scelto di investire nel futuro dell’Italia attraverso un progetto ambizioso: formare un milione di persone nelle competenze relative all'intelligenza artificiale. Questo importante impegno è parte dell’AI Skills Initiative, un programma dedicato a garantire che studenti, professionisti e aziende acquisiscano le competenze necessarie per affrontare le sfide imposte dalla trasformazione digitale e per promuovere l'adozione delle tecnologie AI nel panorama economico nazionale.

L’evento AI L.A.B. 2025 e i suoi obiettivi

L’annuncio del programma è stata una delle principali novità presentate durante l’evento AI L.A.B. 2025, ordinato da Microsoft per rispondere alle sfide dell’uso responsabile dell’intelligenza artificiale generativa. Questa manifestazione ha avuto luogo presso la Microsoft House di Milano, dove sono stati rivelati ed esaminati i risultati di un anno di attività dell’AI L.A.B., che ha coinvolto più di 400 aziende e generato oltre 600 progetti. Questa iniziativa è suddivisa in tre filoni principali: Industries, For Italy e For Good, ciascuno designato a gruppi specifici e settori strategici.

L’area Industries si rivolge alle grandi imprese, mirata a facilitare la loro transizione alle nuove tecnologie, mentre For Italy è dedicata prettamente alle piccole e medie imprese e al rafforzamento del Made in Italy. Infine, l'iniziativa For Good si concentra sull’aspetto formativo, promuovendo percorsi di educazione inclusivi. Questa tripartizione intende creare un ecosistema delle competenze AI che possa abbracciare l’intero Paese, aumentando la competitività dell’Italia sul palcoscenico internazionale.

Il programma For Italy e il supporto alle PMI

For Italy si dedica all’accelerazione della digitalizzazione delle PMI, un settore che ha sinora faticato a trovare risorse adeguate per appropriarsi delle nuove tecnologie. Questo programma mira a semplificare l’accesso alle tecnologie AI, permettendo così alle piccole e medie imprese di aumentare la loro competitività. In collaborazione con associazioni come Confesercenti e Var Group, le PMI possono contare su formazione specifica, finanziamenti mirati e consulenze per integrare soluzioni di intelligenza artificiale nei loro processi lavorativi.

Un esempio tangibile delle applicazioni AI nelle PMI è l'ottimizzazione della logistica, che migliora l'efficienza operativa e permette una customizzazione dell'offerta ai clienti. Questi strumenti tecnologici non solo aumentano la competitività delle aziende italiane, ma forniscono anche un vantaggio strategico necessario per affrontare le sfide del mercato globale.

Iniziative per l’inclusione e accessibilità delle competenze digitali

L’area For Good ha come scopo primario la promozione di un’educazione inclusiva e l’equa distribuzione delle competenze digitali. Il piano si rivolge a studenti, lavoratori in fase di riqualificazione e gruppi considerati vulnerabili, garantendo che anche le persone provenienti da contesti svantaggiati possano accedere a opportunità educative utili per il mercato del lavoro.

Per ottenere questi obiettivi, For Good collabora con università, istituti di formazione e organizzazioni no-profit, offrendo corsi gratuiti di alfabetizzazione digitale, strumenti per l’insegnamento sull’etica dell’AI e sicurezza informatica. Tra i progetti di rilievo, c’è AI for Schools, che mira a introdurre strumenti educativi basati su intelligenza artificiale nel sistema scolastico italiano, facilitando la comprensione e l’uso di queste tecnologie da parte di studenti e docenti. Inoltre, particolare attenzione è dedicata allo sviluppo di tecnologie accessibili per le persone con disabilità, affinché possano fruire appieno delle opportunità generate dall’AI.

I progetti dei partner di Microsoft

Durante l'evento AI L.A.B. 2025, sono stati presentati vari progetti innovativi sviluppati in collaborazione con i partner di Microsoft. Ad esempio, la Fondazione Cariplo ha evidenziato il ruolo cruciale dell’AI nel terzo settore, sottolineando il supporto a iniziative di innovazione sociale. D’altra parte, il Poligrafico e Zecca dello Stato hanno illustrato come utilizzano l'intelligenza artificiale per combattere la contraffazione, presentando MIA, un chatbot progettato per verificare l’autenticità dei prodotti Made in Italy.

Questa tecnologia permette di seguire la filiera produttiva in modo trasparente, riducendo il rischio di falsificazioni e migliorando la difesa del marchio italiano. Anche il settore della sicurezza documentale ne trae vantaggio, poiché l'integrazione dell'AI accelera la digitalizzazione di certificati e passaporti, garantendo un migliore controllo sui dati sensibili.

Investimenti Microsoft e le sfide dell’ecosistema italiano

L’iniziativa AI L.A.B. è parte di un investimento complessivo di 4,3 miliardi di euro che Microsoft ha previsto per potenziare l’infrastruttura cloud e le tecnologie AI in Italia. Questa mossa mira a creare un hub europeo per l’intelligenza artificiale, incrementando la capacità di calcolo su Azure e garantendo così sicurezza e conformità alle normative europee sui dati.

Tuttavia, il contesto economico italiano presenta sfide significative. Gli indicatori mostrano una crescita del PIL inferiore rispetto media europea: solo uno 0,7% nel 2023. Inoltre, l’Italia spende solo l’1,5% del PIL in ricerca e sviluppo, un dato ben lontano dal 2,3% della media UE e dal 3% della Germania. Questo scenario frena l'innovazione e diminuisce la competitività del settore tecnologico.

Altrettanto impegnativa è la scarsità di investimenti nel venture capital, che ha raggiunto solo 2 miliardi di euro nel 2023, a fronte dei 10 miliardi della Francia e dei 14 miliardi della Germania. Senza un ambiente favorevole, che possa promuovere l’adozione di soluzioni AI e incentivare i rischi imprenditoriali, l'Italia rischia di rimanere indietro. Nonostante gli sforzi di Microsoft, il vero cambiamento nel panorama italiano dipenderà dalla capacità di sinergia tra istituzioni, impresa e formazione, affinché l'ecosistema di innovazione possa prosperare.