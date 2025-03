Microsoft presenta una tastiera per gamepad per semplificare la digitazione in Windows 11

La tecnologia continua a evolversi, e con essa anche il modo in cui interagiamo con i nostri dispositivi. Microsoft ha recentemente introdotto una nuova tastiera per gamepad per Windows 11, che consente agli utenti di digitare utilizzando il controller Xbox. Questo aggiornamento mira a semplificare l’esperienza di navigazione e digitazione all’interno del sistema operativo, rendendo più facile per gli utenti interagire con applicazioni e finestre di testo.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

Il nuovo sistema di punteggiatura per i controller Xbox

La tastiera per gamepad di Microsoft rivoluziona l’interazione con Windows 11. Questa nuova funzionalità migliora notevolmente la tastiera su schermo, facilitando la navigazione per chi utilizza un controller Xbox. Grazie a specifici collegamenti rapidi progettati per il controller, gli utenti possono utilizzare i pulsanti in modo intuitivo; per esempio, il tasto X funge da backspace, il tasto Y agisce come barra spaziatrice e il pulsante menu permette di confermare le azioni. Questi collegamenti sono identici a quelli presenti nel dashboard di Xbox, garantendo coerenza e familiarità per i giocatori.

Integrazione con le esigenze del gaming portatile

Microsoft non si limita soltanto a implementare una semplice tastiera; questo miglioramento è parte di una serie di modifiche più ampie pensate per il gaming su PC portatili. L’azienda sta lavorando per combinare i punti di forza dei sistemi Windows e Xbox, affrontando necessità fondamentali come la navigazione tramite controller. Questa evolution tecnologica si colloca in un contesto dove l’interesse per i giochi portatili e ibridi continua a crescere, cercando di creare un’esperienza utente fluida e qualitativa.

Maggiori aggiornamenti e adattamenti al Game Bar

Per migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco, Microsoft ha apportato innovazioni anche al Game Bar di Windows. Ora, grazie a una modalità compatta, la barra di gioco è più adatta a schermi ridotti, aumentando la praticità d’uso per i dispositivi portatili. Anche l’app principale di Xbox per PC ha ricevuto aggiornamenti significativi nell’ultimo anno, apportando miglioramenti fondamentali per la navigazione tramite controller. Questi sforzi evidenziano l’impegno di Microsoft per rendere la propria piattaforma sempre più accessibile e amichevole per i videogiocatori.

Disponibilità della tastiera beta e prossimi passi

La tastiera per gamepad ha iniziato il suo percorso di beta testing lo scorso settembre. Attualmente, è accessibile nella versione di anteprima di rilascio di Windows 11. Ciò significa che nei prossimi giorni tutti gli utenti di Windows 11 potranno beneficiare di questa novità, specialmente coloro che scelgono di installare gli ultimi aggiornamenti non relativi alla sicurezza. Con tali sviluppi, Microsoft dimostra di essere in prima linea nel migliorare l’interazione con i dispositivi di gioco, rendendo l’ecosistema Windows sempre più allettante per i gamer.