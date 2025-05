Microsoft potenzia Windows con l’introduzione del Protocollo Modello Contestuale

Microsoft continua a fare passi significativi nel mondo dell’intelligenza artificiale, dopo il lancio del Copilot Plus per PC e Windows, con l’introduzione del Modello Contestuale Protocollo e della Windows AI Foundry. Queste innovazioni sono pensate per rivoluzionare come gli utenti interagiscono con le loro applicazioni e dispositivi, creando un ecosistema in cui gli agenti AI possono supportare le attività quotidiane degli utenti.

Il Modello Contestuale Protocollo: un nuovo standard per l’intelligenza artificiale

Presentato da Anthropic alla fine dell’anno scorso, il Modello Contestuale Protocollo è un standard open-source che viene descritto come il “port USB-C delle applicazioni AI“. Proprio come le porte USB-C permettono a dispositivi di vari produttori di connettersi a diverse periferiche, il MCP offre agli sviluppatori la possibilità di far comunicare facilmente le loro applicazioni o agenti AI con altre applicazioni e servizi web, oltre a parti del sistema operativo Windows. L’adozione di questo protocollo da parte di Microsoft segna un importante passo verso un futuro in cui gli agenti AI saranno parte integrante del sistema operativo, contribuendo a migliorare l’esperienza utente in modi fino ad ora impensabili.

Pavan Davuluri, capo del team Windows, ha dichiarato che l’obiettivo è quello di far evolvere Windows in una piattaforma all’avanguardia, in cui gli agenti siano parte del carico di lavoro del sistema operativo e un elemento costante nelle interazioni degli utenti con applicazioni e dispositivi. Questo approccio non solo rappresenta un’evoluzione per Windows, ma segna anche l’inizio di una nuova era per l’interazione digitale.

Nuove funzionalità sviluppatori e registry MCP

Una delle principali innovazioni legate al MCP è la creazione di un registro dedicato all’interno di Windows. Questo registro fungerà da fonte sicura e affidabile per tutti i server MCP che gli agenti AI potranno utilizzare. Davuluri ha spiegato che gli agenti potranno scoprire i server MCP installati sui dispositivi client e avvalersi della loro esperienza per fornire un valore significativo agli utenti finali. Questa innovazione offrirà accesso a funzionalità importanti di Windows, come il file system, la gestione delle finestre e il Windows Subsystem for Linux.

Nel corso di una dimostrazione, Microsoft ha mostrato come l’applicazione Perplexity su Windows possa avvalersi delle capacità del MCP. Invece di selezionare manualmente le cartelle di documenti, Perplexity sarà in grado di interrogare il registro MCP per trovare rapidamente un server del file system Windows a cui connettersi. Questo permette di effettuare ricerche sui file in modo più naturale, consentendo agli utenti di esprimere comandi semplici come “trova tutti i file relativi alla mia vacanza nella mia cartella documenti“.

La presenza di server e host MCP all’interno di Windows potrebbe potenzialmente aprire nuove opportunità per l’automazione delle applicazioni, specialmente per quanto riguarda l’accesso ai dati dal web all’interno di programmi come Excel. Inoltre, Microsoft prevede di potenziare Windows attraverso agenti AI, permettendo agli utenti di controllare impostazioni di sistema tramite query in linguaggio naturale.

Sicurezza e rischi associati al protocollo MCP

L’implementazione del Modello Contestuale Protocollo non è priva di rischi. Con l’introduzione del MCP, si aprono anche potenziali vie di attacco da parte di attori malintenzionati. I rischi legati alla sicurezza del protocollo sono ben documentati e includono ruberie di token, compromissioni dei server e attacchi di iniezione di comandi. Microsoft è consapevole di queste problematiche e ha deciso di rilasciare una versione di anteprima del MCP solo a sviluppatori selezionati, per lavorare sulle funzionalità e garantire la sicurezza.

David Weston, vice presidente della sicurezza per imprese e sistemi operativi in Microsoft, ha affermato che l’azienda ha messo in atto una solida architettura per gestire queste sfide. La sicurezza sarà una priorità, considerato che i modelli di linguaggio ampi sono spesso addestrati su dati non affidabili e potrebbero esporre a iniezioni di comandi incrociate.

Durante la dimostrazione, sono state mostrate anche delle prime misure di sicurezza, richiedendo il consenso per consentire alle applicazioni AI di accedere alle capacità del MCP. Questo approccio ricorda i fastidiosi avvisi di controllo account utente di Windows Vista, che si attivavano per interazioni richiedenti permessi di amministrazione. Microsoft dovrà quindi trovare un equilibrio tra sicurezza e facilità d’uso per non irritare gli utenti.

Windows AI Foundry: un nuovo hub per le applicazioni intelligenti

In aggiunta alle novità del MCP, Microsoft ha rilanciato la propria piattaforma AI all’interno di Windows con la Windows AI Foundry. Questo strumento integra modelli provenienti da Foundry Local e da altri cataloghi, come Ollama e Nvidia NIMs, e offre agli sviluppatori l’opportunità di accedere a modelli disponibili sui PC Copilot Plus o di portare i propri modelli tramite Windows ML.

Questa iniziativa mira a creare un ecosistema robusto per lo sviluppo di applicazioni intelligenti e ad ampliare le capacità degli sviluppatori, consentendo un’interazione più fluida tra le applicazioni e i modelli AI. Con l’introduzione della Windows AI Foundry, Microsoft non solo amplia le funzionalità di Windows, ma si prepara a rispondere alle sfide future, mettendo l’accento sull’importanza dell’intelligenza artificiale nel quotidiano di milioni di utenti.