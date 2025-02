Microsoft potenzia il gaming sociale: arriva la condivisione di link per Xbox Cloud Gaming

Con l'aggiornamento di febbraio, Microsoft compie un passo significativo verso il miglioramento dell'esperienza di Xbox Cloud Gaming. L'introduzione di link condivisibili rende più semplice l'invito di amici a partecipare alle sessioni di gioco, arricchendo così il panorama del gaming sociale. Scopriamo insieme i dettagli di questa novità e cosa comporta per i giocatori.

Un modo facilitato per invitare gli amici

Grazie alla nuova funzione, gli utenti possono generare link di invito personalizzabili da inviare ai propri amici. I giocatori possono scegliere di inviare il link direttamente tramite messaggi Xbox oppure copiare l'URL per incollarlo in qualsiasi applicazione di messaggistica. Questa funzionalità permette ai partecipanti di accettare l'invito su un PC supportato o in un browser mobile, facilitando l'accesso immediato alla sessione di gioco. In alternativa, è possibile ricevere un codice da inserire su televisioni o dispositivi di streaming compatibili, rendendo il processo ancora più accessibile.

Per partecipare a una sessione di gioco, ogni giocatore deve possedere un account Xbox e, in alcuni casi, un abbonamento attivo a Game Pass Ultimate. Inoltre, ogni partecipante deve avere i diritti per accedere al gioco, il che significa che deve possederlo direttamente o usufruirne attraverso Game Pass o un periodo di gioco gratuito. La possibilità di invitare più amici, a seconda del numero di partecipanti consentito dal gioco, e di revocare l'accesso a piacimento rappresentano un'ottima aggiunta per il gaming di gruppo.

Espansione di Xbox Cloud Gaming

Questa nuova funzionalità è parte della strategia di espansione continua del servizio Xbox Cloud Gaming. Negli ultimi mesi, Microsoft ha ampliato l'offerta, consentendo agli utenti di trasmettere i propri giochi sia su console Xbox che su dispositivi mobili, PC e TV. Inizialmente, il servizio permetteva solo lo streaming di titoli selezionati di Game Pass, ma ora il catalogo si è notevolmente ampliato. Recentemente sono state aggiunte nuove opzioni, tra cui titoli rinomati come Blasphemous II, Kingdom Come: Deliverance II e Subnautica, portando il numero complessivo di giochi supportati a circa una sessantina.

Questo sviluppo consente agli utenti di accedere a una più vasta gamma di titoli, elevando ulteriormente l'esperienza di gioco. Xbox Cloud Gaming si sta dimostrando un servizio versatile, permettendo agli utenti di divertirsi con i propri giochi preferiti ovunque si trovino, a patto che abbiano una connessione internet adeguata.

Un futuro promettente per il gaming condiviso

L'introduzione della condivisione di link rappresenta un passo importante per l'interazione sociale nel mondo del gaming. I giocatori possono ora unirsi facilmente alle sessioni dei loro amici, non solo aumentando il numero di partecipanti, ma anche rendendo l'esperienza di gioco molto più coinvolgente. Microsoft sta dimostrando di ascoltare le esigenze dei propri utenti, creando soluzioni che favoreggiano il divertimento condiviso e l'accesso.

Questa novità non solo migliora le interazioni tra giocatori, ma potrebbe anche stimolare un aumento dell'uso di Xbox Cloud Gaming nel suo complesso, grazie alla facilità di accesso e alla varietà di giochi disponibili. Con queste ontwikkelingen, Microsoft pone le basi per un futuro luminoso nel mondo del gaming online, invitando i giocatori a esplorare nuove modalità di gioco e a connettersi con gli amici come mai prima d'ora.