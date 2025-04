Microsoft licenzia dipendente per interruzione dell’evento del 50° anniversario

Un evento celebrativo importante come il 50° anniversario di Microsoft è stato segnato da un clamoroso atto di protesta che ha portato all’allontanamento di un dipendente. Il 50° anniversario dell’azienda, che si è svolto a Redmond, Seattle, ha visto due manifestanti interrompere i discorsi dei dirigenti, compreso il CEO dell’intelligenza artificiale, Mustafa Suleyman. Questo episodio ha scatenato una reazione immediata da parte della compagnia, terminando con licenziamenti e una dichiarazione di disapprovazione dagli alti piani aziendali.

L’incidente durante l’evento

L’episodio è avvenuto venerdì scorso, quando Ibtihal Aboussad e Vaniya Agrawal, entrambi dipendenti di Microsoft, hanno dato vita a una manifestazione inopportuna durante l’evento. Aboussad ha protestato contro l’uso dell’intelligenza artificiale da parte di Microsoft, etichettando Suleyman come un “profittatore di guerra” e chiedendo di fermare l’utilizzo dell’AI in relazione al conflitto in corso nella loro regione. Il secondo manifestante, Agrawal, ha successivamente interrotto altre figure di spicco dell’azienda, come il cofondatore Bill Gates e il CEO Satya Nadella. Entrambi gli individui non si sono limitati a interrompere l’evento, ma hanno anche inviato e-mail a migliaia di colleghi, esortando Microsoft a interrompere i contratti con il governo israeliano.

Reazioni e provvedimenti disciplinari

La risposta di Microsoft non si è fatta attendere. In una comunicazione interna, l’azienda ha informato Aboussad che il suo impiego era stato terminato a causa di “atti di cattiva condotta“. Nel documento, si sottolinea come il comportamento della dipendente fosse stato aggressivo e provocatorio, tanto da richiedere l’intervento della sicurezza per accompagnarla fuori dall’aula. Inoltre, l’azienda fa rilevare che nel corso dell’episodio, Suleyman ha cercato di mantenere la calma e de-escalare la situazione, ma le azioni di Aboussad erano chiaramente inappropriate.

La lettera ha messo in evidenza anche la mancanza di scuse da parte di Aboussad nei confronti dell’azienda, insinuando che i suoi comportamenti avessero come obiettivo la notorietà personale a discapito dell’interruzione di un evento significativo per milioni di persone. Non è quindi sorprendente che Microsoft abbia preso una posizione ferma per tutelare la propria immagine e il buon andamento dell’evento.

Il gruppo No Azure for Apartheid

Entrambi i manifestanti sono coinvolti nel gruppo di dipendenti di Microsoft conosciuto come “No Azure for Apartheid“. Questa organizzazione si oppone ai contratti della Microsoft con il governo israeliano, sostenendo che essi contribuiscono a politiche ingiuste nei confronti della popolazione palestinese. La loro protesta durante l’evento del 50° anniversario è stata quindi un modo per attirare l’attenzione su una questione che considerano cruciale.

Con le loro azioni, Aboussad e Agrawal cercano di mettere in evidenza le implicazioni etiche e morali legate all’uso delle tecnologie di Microsoft nei contesti di conflitto. Mentre i dirigenti dell’azienda si preparavano a celebrare un traguardo importante, i manifestanti hanno scelto il momento per lanciare un messaggio contro quello che vedono come un uso irresponsabile della tecnologia.

Questo episodio solleva interrogativi importanti sulla responsabilità sociale delle aziende tecnologiche e sul loro ruolo nei conflitti globali. A fronte di una protesta così mediatica e di rilevanza, in che modo Microsoft risponderà alle accuse e gestirà la sua immagine d’ora in poi? Il futuro dirà se le parole e le azioni dell’azienda si allineeranno alle aspettative di una società in continua evoluzione.