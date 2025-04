Microsoft lavora su nuovi icone 3D per la suite Office: scoperta in un sondaggio

La multinazionale tecnologica Microsoft sta attualmente sviluppando nuove icone 3D per la sua suite Office, secondo quanto emerso da un’indagine condotta via email. Gli utenti di Reddit hanno rivelato questo dettaglio, pubblicando immagini del sondaggio che chiedeva feedback sugli aggiornamenti per applicazioni famose come Word, Excel e PowerPoint. Le icone aggiornate rappresentano un tentativo di modernizzazione dell’aspetto visivo delle applicazioni di produttività da parte dell’azienda.

Nuovi design per un’esperienza visiva rinnovata

Le nuove icone della suite Microsoft 365 si presentano con un aspetto tridimensionale, seguendo un linguaggio di design simile a quello degli emoji 3D introdotti con Windows 11 nel 2023. Questo aggiornamento visivo non riguarda soltanto le icone, ma si colloca all’interno di una strategia più ampia di riprogettazione dell’interfaccia utente. Recentemente, Microsoft ha anche rinnovato la schermata di accesso ai suoi servizi, introducendo un design innovativo e una modalità scura, elementi che fanno parte del sistema di design Fluent 2 dell’azienda.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Un cambiamento atteso da tempo

Nonostante il nuovo aspetto delle icone susciti interesse, è importante notare che Microsoft non ha apportato modifiche significative alle icone della suite Office dal 2018. In quell’anno, l’azienda aveva presentato un design più contemporaneo per le app principali, come Word, Excel e Outlook. Il precedente restyling aveva incluso un’interfaccia a nastro semplificata e l’implementazione del sistema di design Fluent, segnando una svolta nel modo in cui gli utenti interagiscono con i programmi di Office.

Attesa per dettagli ufficiali

Attualmente, Microsoft non ha ancora ufficializzato queste nuove icone per la suite Office. È possibile che l’azienda stia semplicemente raccogliendo opinioni utili per apportare eventuali modifiche prima di una release finale. Nonostante le varie supposizioni, l’azienda non ha fornito commenti ufficiali a riguardo entro il termine previsto per la pubblicazione di questo articolo. Le reazioni del pubblico e dei consumatori saranno probabilmente fondamentali per decidere il destino di queste nuove icone 3D e per capire se andranno a completare la nuova visione di Microsoft sulla suite Office.