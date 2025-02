Microsoft lancia nuove funzionalità gratuite di Copilot: conversazione vocale e Think Deeper

La tecnologia sta evolvendo a ritmi serrati e Microsoft non vuole restare indietro. L’azienda ha recentemente annunciato l’ampliamento dei servizi offerti ai possessori di account gratuiti di Copilot, adesso dotati di funzioni innovative come la conversazione vocale e Think Deeper, strumenti che promettono di rendere l’interazione con l'intelligenza artificiale più versatile e profonda.

Nuove funzioni di Copilot: strumenti vocali e pensiero critico

Copilot, lanciato da Microsoft nel 2022, ha segnato un importante passo nel panorama dei chatbot alimentati dall'intelligenza artificiale. Ora, grazie ai recenti aggiornamenti, gli utenti possono sfruttare comandi vocali per relazionarsi con Copilot in modo pratico e immediato. Questo significa che, anziché digitare le proprie richieste, i possessori di account gratuiti potranno semplicemente pronunciare le proprie domande e ricevere risposte in tempo reale. Si tratta di un'evoluzione significativa, in quanto l'interazione vocale rende l'uso della tecnologia più accessibile e intuitivo.

Accanto a questa funzionalità, Think Deeper si rivela un altro strumento prezioso per chi desidera approfondire argomenti o porre domande più articolate all’intelligenza artificiale. Questo strumento, che sfrutta il modello o1 di OpenAI, consente agli utenti di formulare interrogativi complessi, consentendo di ottenere risposte dettagliate e di qualità superiore rispetto a quelle offerte da interazioni più semplici. Nonostante l'apertura di queste funzionalità gratuite, Lori Grunin, Senior Editor e specialista di tecnologia di CNET, ha evidenziato che esistono delle limitazioni: ad esempio, gli utenti possono effettuare solo un numero ristretto di interazioni giornaliere.

Limiti delle nuove funzionalità: cosa sapere prima di iniziare

La conversazione vocale, sebbene innovativa, non è esente da limitazioni. Grunin ha messo in evidenza che la durata delle conversazioni per gli account gratuiti è limitata a pochi minuti, il che potrebbe risultare insufficiente in contesti che richiedono interazioni più lunghe e articolate. Copilot stesso, in risposta a domande sull’argomento, ha confermato questa restrizione, sottolineando la necessità di un abbonamento a pagamento per ottenere un accesso illimitato e una maggiore flessibilità.

Anche con questi vincoli, l’introduzione di ulteriori funzioni gratuite rappresenta un grande vantaggio per tutti coloro che sono appassionati di intelligenza artificiale. La possibilità di testare il chatbot senza alcun costo, inoltre, apre la porta alla valutazione di eventuali abbonamenti premium, che partono da 20 dollari al mese. L’enfasi resta sulla sperimentazione, poiché solo mediante un utilizzo diretto gli utenti potranno decidere se investire ulteriormente in queste tecnologie.

Utilizzi pratici delle nuove funzionalità

Microsoft ha suggerito alcuni contesti in cui le nuove funzioni possono rivelarsi particolarmente utili. Ad esempio, la conversazione vocale è molto indicata per praticare nuove lingue, consentendo un’interazione fluida e realistica. Inoltre, si prestano bene a simulazioni di colloqui di lavoro, dove l’interlocutore può prepararsi rispondendo in tempo reale a domande tipiche.

Per quanto riguarda Think Deeper, questo strumento si dimostra essenziale nella risoluzione di problemi complessi. Kerun è un esempio di utilizzo: comparare due prodotti simili, cercando suggerimenti su quale possa offrire un miglior rapporto qualità-prezzo. Oppure, può supportare gli utenti nella pianificazione di ristrutturazioni domestiche, fornendo consigli pratici e suggerimenti per ottimizzare gli spazi.

È fondamentale, però, prestare attenzione alla sicurezza dei dati personali. Gli esperti mettono in guardia dall'inserire informazioni sensibili o finanziarie nei chatbot AI, per evitare violazioni della privacy e possibili furti d’identità. La caution è essenziale nell'interagire con queste tecnologie, proprio per garantire una navigazione sicura e consapevole in un contesto sempre più digitalizzato.