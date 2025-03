Microsoft lancia Command Palette: la nuova frontiera dei launcher per Windows

Nell’era della digitalizzazione, Microsoft si prepara a lanciare una nuova applicazione dall’elevato potenziale: Command Palette, conosciuta con il soprannome CmdPal. Questa novità è destinata a far parte della collezione open source PowerToys, prima di diventare uno strumento software autonomo, capace di rivoluzionare l’interazione degli utenti con il sistema operativo. La casa di Redmond ha comunicato che Command Palette sostituirà PowerToys Run, un launcher multiuso molto gradito dagli utenti che compete con soluzioni simili come Flow Launcher.

Command Palette: un passo avanti rispetto a PowerToys Run

PowerToys Run ha già dimostrato di essere un launcher veloce e pratico per Windows. La combinazione di tasti predefinita per attivarlo è ALT+Barra spaziatrice, ma gli utenti possono personalizzarla secondo le proprie esigenze. Questa applicazione consente di avviare programmi, di effettuare ricerche sul Web e di localizzare file in modo rapidissimo. Con Command Palette, Microsoft punta a espandere queste funzionalità rendendole più competitive rispetto a alternative come Flow Launcher e Launchy.

La chiave del successo di Command Palette risiede nel supporto per le estensioni, cioè piccole applicazioni aggiuntive che possono aumentare le capacità della Palette stessa. Si tratta di una funzione rivoluzionaria per i launcher, che apre la porta a innumerevoli possibilità per gli utenti.

Le funzionalità avanzate di Command Palette

Una delle integrazioni più significative è il supporto per winget, il gestore di pacchetti di Windows. Grazie a questa novità, gli utenti potranno installare, disinstallare e aggiornare le estensioni direttamente dall’interfaccia di Command Palette. Inoltre, sarà disponibile un comando unico per aggiornare tutte le applicazioni installate nel sistema, semplificando notevolmente il processo di mantenimento del software aggiornato.

Another key feature is the ability to download and install applications directly from the Microsoft Store without needing to open the Store app. Questo non solo migliora l’efficienza, ma consente anche un accesso più immediato a nuove applicazioni.

Gestione dei preferiti: una novità attesa

Un’ulteriore aggiunta interessante è la funzionalità di gestione dei preferiti. Gli utenti di Command Palette potranno memorizzare segnalibri per file, cartelle e pagine Web, impostando i collegamenti come comandi di primo livello per un accesso rapido. Questa funzione rappresenta un gran vantaggio per chi lavora con molti documenti e risorse online quotidianamente. Tuttavia, la possibilità di salvare comandi personalizzati non è ancora confermata, ma le aspettative sono alte.

Per coloro che sono interessati a seguire gli sviluppi di Command Palette, è stata creata una pagina dedicata su GitHub, dove gli utenti possono trovare aggiornamenti e informazioni rilevanti. È già noto che la combinazione di tasti predefinita per aprire l’applicazione sarà Windows+ALT+Barra spaziatrice, rendendo facile per tutti accedere a questa innovativa applicazione.

Con queste nuove funzionalità, Microsoft dimostra di voler rimanere all’avanguardia nel campo delle applicazioni per Windows, continuando a innovare e migliorare l’esperienza dell’utente.