Microsoft introduce scorciatoie AI in Esplora File di Windows 11

Microsoft sta apportando una svolta significativa alle funzionalità di Windows 11, integrando scorciatoie di intelligenza artificiale, definite AI actions, direttamente in Esplora File. Questa innovazione permette agli utenti di accedere rapidamente a diverse capacità AI, come sfocare lo sfondo di una foto, rimuovere oggetti indesiderati o riassumere contenuti da file di Office, con un semplice clic destro su un file. L’integrazione di queste opzioni AI rappresenta un passo avanti per l’ottimizzazione della produttività degli utenti, andando a semplificare attività che prima richiedevano più passaggi.

Funzionalità in fase di testing: le azioni per immagini

Attualmente, Microsoft sta testando quattro azioni relative alle immagini nelle ultime build del Dev Channel di Windows 11. Tra queste spicca la ricerca visiva con Bing, che consente di trovare immagini simili sul web, così come le funzionalità di sfocatura dello sfondo e rimozione di oggetti presenti nell’app Foto. È disponibile anche l’opzione di rimozione dello sfondo in Paint, che permette di editing delle immagini in modo più intuitivo. Queste caratteristiche sono ideate per rendere più accessibili e veloci le operazioni di modifica delle immagini, semplificando l’esperienza utente all’interno del sistema operativo.

Prossime novità per i file di Office

Le innovazioni non si fermano qui. Microsoft intende avviare a breve test di funzionalità simili dedicate ai file di Office. Tra queste, vi sarà la possibilità di riassumere documenti memorizzati su OneDrive o SharePoint e di generare rapidamente liste utilizzando l’AI partendo dai file. Tuttavia, è importante notare che queste azioni AI per Office saranno disponibili esclusivamente per gli abbonati a Microsoft 365 commerciali dotati di una licenza Copilot, mentre i futuri aggiornamenti per il supporto ai consumatori sono ancora in fase di definizione.

Opzioni nel menu contestuale di Esplora File

Non è ancora chiaro se queste scorciatoie AI possano essere disabilitate nel menu contestuale di Esplora File. Queste nuove funzionalità si affiancano anche all’opzione “Chiedi a Copilot”, recentemente aggiunta al menu di scelta rapida. Questo dimostra l’intenzione di Microsoft di rendere le funzionalità AI sempre più integrate e presenti nell’arco dell’esperienza utente, migliorando l’interazione con il software attraverso strumenti più intuitivi.

Personalizzazioni e aggiornamenti visivi nelle widget

In aggiunta alle scorciatoie potenziate dall’intelligenza artificiale, Microsoft sta testando anche alcune modifiche visive alla funzionalità dei widget in Windows 11. Le novità comprendono un feed più organizzato, personalizzato e coinvolgente, come affermato dal team di Windows Insider. Tra le novità spicca l’introduzione di storie curate da Copilot nel feed, un passo ulteriore per migliorare l’interazione tra gli utenti e i contenuti disponibili, offrendo un’esperienza più ricca e accattivante. Questa evoluzione dei widget mira a rendere l’accesso alle informazioni e ai dati ancora più semplice e intuitivo, rispondendo alle esigenze di una platea sempre più diversificata.