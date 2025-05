Microsoft introduce nuovi algoritmi di crittografia in Windows 11 per proteggere i dati dall’invasione quantistica

Nell’era della trasformazione tecnologica, Microsoft sta compiendo un passo cruciale con l’aggiornamento di Windows 11, introducendo un insieme di nuovi algoritmi di crittografia progettati per resistere agli attacchi futuri da parte dei computer quantistici. Questa mossa è parte di un cambiamento epocale che potrebbe ridefinire il panorama della sicurezza informatica a livello mondiale.

Il futuro della computazione quantistica

Attualmente, i computer quantistici sono ancora una realtà confinata nei laboratori di ricerca più avanzati, ma la loro odissea sviluppativa è già tracciata. A differenza dei tradizionali computer, che elaborano dati in binario attraverso 0 e 1, i computer quantistici utilizzano i qubit, capaci di esistere in una moltitudine di stati contemporaneamente. Questa caratteristica apre nuove frontiere per scoperte scientifiche mai viste prima, spaziando dalla metallurgia alla chimica, fino alla scoperta di farmaci e alla modellizzazione finanziaria.

La capacità dei computer quantistici di svolgere calcoli complessi in tempi incredibilmente brevi rappresenta una svolta senza precedenti. Sebbene la tecnologia sia ancora in fase di sviluppo, gli esperti concordano sul fatto che la sua diffusione cambierà radicalmente il modo in cui vengono gestiti e protetti i dati.

Il rischio della “crittografia apocalittica”

Una delle conseguenze più disastrose dell’avvento della computazione quantistica potrebbe essere il superamento di alcune forme di crittografia diffuse, in particolare i sistemi come l’RSA e quelli basati su curve ellittiche. Questi metodi sono stati il fondamento della sicurezza informatica per oltre quarant’anni, proteggendo le informazioni più sensibili di istituzioni finanziarie, enti governativi e servizi online.

Oggi, le chiavi di crittografia RSA e delle curve ellittiche impiegherebbero milioni di anni per essere decifrate dai computer tradizionali. Tuttavia, i computer quantistici avrebbero la capacità di decifrare queste chiavi in ore o addirittura minuti. Questa potenza di calcolo presenta un rischio significativo per la sicurezza dei dati.

L’annuncio di Microsoft alla BUILD 2025

Nel corso della conferenza BUILD 2025, Microsoft ha ufficialmente annunciato l’introduzione di algoritmi resistenti al quantum all’interno della libreria di codici crittografici SymCrypt di Windows. Le versioni 27852 e superiori di Windows 11 beneficeranno di questo aggiornamento, garantendo una protezione maggiore contro le minacce future legate ai computer quantistici.

In aggiunta, Microsoft ha aggiornato anche SymCrypt-OpenSSL, il suo progetto open source che consente alla popolare libreria OpenSSL di sfruttare SymCrypt per le operazioni crittografiche. Queste innovazioni segnano un importante passo avanti nella preparazione della comunità tecnologica per le sfide che accompagneranno l’era della computazione quantistica, salvaguardando i dati più critici da potenziali vulnerabilità.