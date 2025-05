Microsoft introduce nuove funzioni nella Home UI di Xbox: personalizzazione e novità in arrivo

La casa di Redmond sta lavorando a nuove funzionalità per la Home UI di Xbox, rendendo l’esperienza di utilizzo sempre più personalizzabile. Microsoft ha annunciato che i proprietari di Xbox potranno presto pinnare direttamente le applicazioni e i giochi preferiti nella schermata principale della console. Questa novità, che sarà disponibile per gli Xbox Insiders già questa settimana, include anche opzioni per nascondere le app di sistema, scegliere il numero di app e giochi mostrati e modificare la dimensione della UI a piastrelle.

Nuove funzionalità per personalizzare la Home UI

Con il prossimo aggiornamento, gli utenti potranno pinnare fino a tre dei giochi o delle app recentemente utilizzati direttamente sulla schermata principale. “Questi pinnaggi rimarranno in prima linea mentre lanci altre applicazioni, permettendoti un accesso rapido ai titoli che utilizzi di più,” ha dichiarato Eden Marie, principale responsabile dell’ingegneria software per le esperienze Xbox. Questo cambiamento mira a facilitare l’accessibilità ai contenuti e a rendere l’interazione con la console più fluida e personale.

Maggiore controllo sulla visualizzazione delle app

Oltre alla funzione di pinnare giochi e app, gli utenti avranno anche la possibilità di disattivare la visualizzazione delle app di sistema sulla Home, concentrandosi solo su giochi e applicazioni. Questa opzione di personalizzazione consente di liberare spazio e semplificare l’interfaccia, rendendola meno affollata e più in linea con le preferenze individuali degli utenti. Microsoft prevede di perfezionare ulteriormente questa impostazione, che rappresenta un passo importante verso una Home UI più intuitiva e meno invasiva.

Un aggiornamento richiesto dai fan

Le modifiche apportate da Microsoft alla Home UI dell’Xbox sono un risultato diretto dei feedback ricevuti dai giocatori. “Abbiamo ascoltato molte delle vostre richieste su come la Home dovrebbe sentirsi più come uno spazio personale,” ha commentato Marie. “Che si tratti di mettere in evidenza i tuoi giochi preferiti, nascondere ciò che non utilizzi o semplicemente rendere la Home meno affollata, questo aggiornamento è una risposta diretta a quelle esigenze.”

Evoluzione della Home UI di Xbox

Già nel 2022, Microsoft aveva testato un’importante revisione della Home UI di Xbox, successivamente lanciata nel 2023 per tutti i possessori di console. Questo aggiornamento aveva ampliato gli spazi per i sfondi e consentito un accesso più rapido a giochi, store e impostazioni, dimostrando l’impegno della compagnia nel migliorare l’esperienza utente. Le recenti modifiche suggeriscono che Microsoft sta continuando a investire nella soddisfazione della sua comunità di giocatori, offrendo strumenti per una personalizzazione sempre più efficace.

Con l’arrivo di queste funzioni, la Home UI di Xbox promette di trasformarsi in un ambiente più amichevole e su misura per i piaceri quotidiani di tutti i gamer.