Microsoft annuncia un evento per il 22 settembre: arrivano i nuovi Surface

Microsoft ha annunciato ieri che il prossimo 22 settembre terrà una conferenza stampa, pur senza svelare i dettagli di questo evento. Tuttavia, stando a quanto trapelato online, sembra che l’azienda di Seul sfrutterà questa vetrina per svelare al mondo i nuovi Surface 2021 e anche per anticipare qualche importante dettaglio su Windows 11, che dovrebbe arrivare ufficialmente ad ottobre.

Uno dei prodotti più interessanti potrebbe essere il Surface Duo 2. Il prossimo dispositivo pieghevole è trapelato lo scorso mese di luglio in due diverse varianti di colore e una nuova tripla fotocamera. Tuttavia, il fattore di forma complessivo è rimasto invariato, pertanto il device dovrebbe essere dotato di due schermi e una cerniera.

Per quanto riguarda le specifiche, il Surface Duo 2 di Microsoft è impostato per essere alimentato con l’ottimo chipset Snapdragon 888 di Qualcomm, con ovvio supporto alle reti 5G.

E per quanto riguarda il prezzo? Il Surface Duo 2 dovrebbe costare un po’ di meno rispetto al Surface Duo originale, che aveva un prezzo di partenza superiore ai 1.400 euro. D’altronde il dispositivo dovrà affrontare una concorrenza molto agguerrita, a cominciare dai due pieghevoli ufficializzati nelle scorse settimane da Samsung, pertanto è bene non tirare troppo sulla cifra.

Oltre a Surface Duo 2 basato su Android, Microsoft dovrebbe annunciare anche i suoi primi prodotti Surface basati su Windows 11. Per gli esperti del settore, un forte candidato per l’evento del 22 settembre è un nuovo Surface Pro. Tuttavia potrebbe arrivare anche un successore del Surface Book 3, anche se è probabile che venga commercializzato sotto la linea Surface Laptop perché non includerà più un display removibile.

Fonte Phone Arena