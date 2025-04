Microsoft celebra 50 anni di innovazione tra festeggiamenti e proteste

Il cinquecentesimo anniversario di Microsoft si è svolto in un clima di festa e tensione, con un programma che ha affrontato sia il passato dell’azienda che le sfide del presente. Durante l’evento, tenutosi presso la sede di Redmond, non sono mancati i momenti di celebrazione, ma anche quelli di profonda riflessione, evidenziati dalla presenza di proteste da parte dei dipendenti.

I festeggiamenti iniziano con Satya Nadella

Il programma si è aperto con un emozionante intervento di Satya Nadella, attuale CEO di Microsoft, che ha rievocato i primi passi della società fondata da Bill Gates e Paul Allen 50 anni fa. Nadella ha ricordato la storicità dello sviluppo del software per l’Altair 8800, un computer pionieristico. Durante il suo discorso, Nadella ha presentato le ultime novità su GitHub Copilot, sottolineando come l’azienda sia evoluta nel corso degli anni: “Ciò che inizialmente era un’azienda di strumenti per sviluppatori è ora una piattaforma dove chiunque può diventare sviluppatore,” ha affermato. Questo messaggio mette in evidenza l’aspirazione di Microsoft di democratizzare il coding, aprendo nuove possibilità per una generazione di creatori.

Mustafa Suleyman presenta le novità di Copilot

Successivamente, Mustafa Suleyman, CEO di Microsoft AI, ha preso la parola per illustrare le nuove funzionalità di Copilot, mentre condivideva ricordi personali sull’impatto che Microsoft ha avuto sulla sua vita. Solo all’età di 11 anni, Suleyman convinse i suoi genitori a comprare un computer con un processore Pentium e 8MB di RAM, che gli permise di installare Windows 95. “Quella macchina ha completamente trasformato la mia vita,” ha affermato.

Tuttavia, l’atmosfera è cambiata rapidamente quando una dipendente, Ibtihal Aboussad, ha interrotto Suleyman urlando frasi di protesta contro l’uso dell’intelligenza artificiale per fini bellici, criticando i contratti di Microsoft con il governo israeliano. Le sue parole sono risuonate fortemente mentre denunciava la complicità dell’azienda nel conflitto a Gaza. Sebbene Microsoft abbia deciso di rimuovere questo episodio dal video ufficiale dell’evento, Suleyman ha riconosciuto la protesta, affermando: “Grazie per la tua protesta, ti sento.”

La festa decolla con ospiti famosi

Dopo la sessione dedicata a Copilot, l’atmosfera si è alleggerita con la musica di una band locale, Allen Stone, e l’energia dell’attrice Brenda Song, che ha condotto la parte riservata ai dipendenti. Song ha intrattenuto il pubblico con battute su Clippy e Xbox, seguita da un intervento di Bill Gates, che ha spiegato concetti di calcolo quantistico e ha recitato le prime 17 cifre di Pi. Durante un’intervista con Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, è emerso un lato più personale, con Spencer che ha confessato di dedicare 20-25 ore alla settimana ai videogiochi, mentre indossava una giacca di Minecraft.

Momenti di celebrazione tra proteste

Successivamente, Steve Ballmer è salito sul palco, entusiasta e carico di energia. Ha eseguito il suo famoso grido “Sviluppatori, sviluppatori, sviluppatori!” suscitando applausi e risate dal pubblico. Si è poi unito ai festeggiamenti invitando tutti a chiedere “50 di più!” infondendo ulteriore entusiasmo nella sala. Tuttavia, l’atteggiamento festivo è stato nuovamente interrotto da proteste nel pubblico, sottolineando le tensioni interne all’azienda. Vaniya Agrawal, un’altra dipendente, ha ripetuto le critiche verso la leadership, aprendo il dibattito sull’impegno etico di Microsoft. La sua affermazione di volersi dimettere è stata inviata via email a tutti i colleghi e ha evidenziato un clima di ribellione tra i dipendenti.

Un gruppo di leader a confronto

La giornata ha visto infine Bill Gates, Steve Ballmer e Satya Nadella riuniti sul palco per parlare della loro visione futura. Durante una conversazione guidata da Cleo Abram, i tre leader hanno condiviso le loro esperienze e i valori che ammirano l’uno nell’altro. Gates ha scherzato sulla sua esperienza di programmazione, mentre Ballmer ha riconosciuto l’intelligenza e l’approccio costruttivo di Gates. Nadella ha celebrato l’onestà e la determinazione di entrambi, suscitando risate nel pubblico.

Nell’aria si avvertiva tensione per le proteste all’esterno, che hanno lasciato un segno tangibile sul clima di celebrazione. Nonostante le interruzioni, il messaggio di un futuro luminoso per Microsoft è risuonato forte e chiaro. “Il futuro della compagnia è incredibile,” ha affermato Gates, mentre Ballmer ha espresso ottimismo sul futuro, auspicando che Microsoft continui a prosperare nei prossimi 50 anni.