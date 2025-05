Microsoft Build 2025: Anteprima dell’evento annuale che sfida Google I/O

Il tanto atteso evento Microsoft Build 2025 inizia oggi a Seattle, Washington, in coincidenza con il celebre Google I/O che si svolge a Mountain View, California. Questa conferenza annuale è un’importante occasione per gli sviluppatori, dove l’azienda annuncerà le ultime novità riguardanti le sue piattaforme e soprattutto nuovi sviluppi nel campo dell’intelligenza artificiale. La competizione tra Microsoft e Google si intensifica, con entrambi i colossi tecnologici che puntano a catturare l’attenzione del vasto pubblico di sviluppatori.

Un evento accessibile a tutti

Microsoft offre la possibilità di seguire l’evento online gratuitamente, rendendolo accessibile a un pubblico globale di sviluppatori, studenti e ingegneri. Oltre alla modalità virtuale, gli ospiti possono partecipare all’evento in persona presso il centro congressi di Seattle. Quest’anno, l’attenzione sarà particolarmente rivolta all’intelligenza artificiale, con l’azienda che potrebbe annunciare significativi sviluppi relativi ai suoi agenti AI. Questi agenti sono concepiti per lavorare fianco a fianco con gli esseri umani, fungendo da colleghi digitali e aprendo nuove prospettive nel lavoro quotidiano.

Le novità sull’intelligenza artificiale di Microsoft

Uno degli argomenti di maggior interesse riguarda le discussioni in corso tra Microsoft e xAI per l’hosting del modello AI Grok di Elon Musk sulla piattaforma Azure AI Foundry. È previsto che possa arrivare un annuncio ufficiale durante la conferenza. L’attenzione sull’intelligenza artificiale non è casuale. Microsoft ha investito notevolmente in questo ambito, con l’intenzione di consolidare la sua posizione di leadership nel settore. Sarà interessante scoprire come l’azienda prevede di affinare le proprie tecnologie AI e come intende affrontare le sfide presentate dai competitor.

La presenzia di OpenAI e le relazioni strategiche

È anche probabile che Sam Altman, CEO di OpenAI, faccia una comparsa a Build, replicando l’evento dello scorso anno. Tuttavia, sorgono alcuni dubbi sulla tempistica del lancio del modello GPT-5, previsto inizialmente per la fine di maggio. Fonti interne suggeriscono che le recenti modifiche nei piani di servizio di OpenAI possano influire sul rilascio. La collaborazione tra Microsoft e OpenAI è vista come cruciale nel panorama tecnologico attuale, nonostante le voci di tensione tra le due aziende. Recentemente, Nadella e Altman si sono immortalati in un selfie, un chiaro segno di una partnership che, nonostante le sfide, resta solida.

Le sessioni di Microsoft Build 2025

Le novità dell’evento non si limitano alla presentazione dei biglietti di apertura. Nadella sarà il primo a salire sul palco per aggiornamenti sull’intelligenza artificiale, in un keynote programmato per le ore 9AM PT / 12PM ET del 19 maggio. Il giorno successivo, un keynote tecnico coinvolgerà altri nomi noti come Jay Parikh, Charles Lamanna e Scott Guthrie. Gli interessati a partecipare alle varie sessioni possono registrarsi gratuitamente attraverso il sito dedicato a Microsoft Build 2025.

Le aspettative sono alte per ciò che Microsoft presenterà durante quest’importante evento, promettendo novità entusiasmanti e sviluppi dimenticati nel campo della tecnologia e dell’intelligenza artificiale, fin da subito, a partire dal keynote di apertura.