Microsoft attua il rilascio forzato del nuovo Outlook su Windows 10

Microsoft ha dato il via all’implementazione forzata del nuovo Outlook su Windows 10, confermando quanto anticipato a dicembre 2024. Questo aggiornamento, identificato con il codice KB5051974, è disponibile dall’11 febbraio 2025 e introduce una versione completamente rinnovata del noto client di posta elettronica. Con questo cambiamento significativo, Microsoft si allontana dalle versioni precedenti per presentare un'app con caratteristiche innovative e migliorate.

Il nuovo Outlook e il suo funzionamento su Windows 10

Il nuovo Outlook non è semplicemente una Web app, ma una vera e propria applicazione nativa che integra tecnologie del web. Questo approccio consente di avere un'esperienza utente che rispecchia quella di Outlook disponibile online, a cui si accede tramite WebView2. Grazie a quest’ultimo, l'applicazione riesce a combinare le funzionalità web con quelle delle risorse locali, permettendo l'accesso completo ai file personali. Le novità non si fermano qui; i possessori di Windows 10 noteranno che il nuovo Outlook supporta anche notifiche avanzate, un aspetto che migliora notevolmente la gestione della corrispondenza elettronica.

Un automatismo è previsto per il download di questo pacchetto: se le impostazioni del computer non sono state modificate per bloccare gli aggiornamenti automatici, l'installazione avverrà senza richiedere conferme all’utente. Una volta terminato il processo, gli utenti potranno riconoscere la presenza del nuovo Outlook grazie all'icona nel menu Start, accanto a quella del vecchio client. È importante notare che questo aggiornamento non modifica le impostazioni predefinite del sistema e non influisce sulle precedenti configurazioni utente.

Rimozione del nuovo Outlook: ecco come fare

Qualora si decidesse di non proseguire con l'utilizzo del nuovo Outlook, esistono procedure specifiche per la sua disinstallazione. Gli utenti possono accedere a Windows PowerShell come amministratore per immettere il comando necessario per rimuovere l'applicazione. È sufficiente premere la combinazione di tasti Windows+X, selezionare Windows PowerShell e digitare il seguente comando:

Remove-AppxProvisionedPackage -AllUsers -Online -PackageName .PackageFullName

Dopo aver eseguito questa operazione, per evitare futuri tentativi di reinstallazione automatica del nuovo Outlook, è essenziale modificare anche il registro di sistema. Gli utenti dovranno eseguire il seguente comando per bloccare gli aggiornamenti:

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WindowsUpdate\Orchestrator\UScheduler_Oobe\OutlookUpdate" /v BlockedOobeUpdaters /d "MS_Outlook" /f

Se in un secondo momento si decidesse di rimuovere questa voce, sarà possibile farlo con un comando dedicato che semplifica la gestione delle impostazioni di aggiornamento.

Entità delle modifiche nel pacchetto KB5051974

Sebbene l'arrivo del nuovo Outlook rappresenti la novità principale del pacchetto KB5051974, le altre modifiche apportate sono limitate. Questo è prevedibile, considerando che Windows 10 si avvicina al termine del suo ciclo di vita, previsto per il 14 ottobre 2025. L’aggiornamento introduce comunque alcune correzioni significative: risolve un problema che comprometteva l'uso del Narratore con la funzione di cattura dello schermo, malfunzionamenti delle periferiche audio USB legate a driver specifici, e problematiche relative al riconoscimento delle fotocamere USB dopo determinati aggiornamenti.

L’aggiornamento KB5051974 è un passo importante da parte di Microsoft per garantire che gli utenti di Windows 10 possano sperimentare le migliorie e le innovazioni del nuovo Outlook, anche in un contesto in cui il supporto per il sistema operativo inizia a scemare.