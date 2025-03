Microsoft amplia le funzionalità di intelligenza artificiale sui PC con chip Intel e AMD

L’intelligenza artificiale sta diventando sempre più centrale nell’uso quotidiano dei computer, e Microsoft ha annunciato importanti aggiornamenti per i suoi PC Copilot Plus, ora compatibili anche con i chip Intel e AMD. Tra le novità più attese c’è Live Captions, una funzione che traduce l’audio in sottotitoli in inglese provenienti da molte lingue diverse in tempo reale. Questo nuovo strumento si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso l’accessibilità e la comodità nell’uso delle tecnologie.

Live Captions: una rivoluzione nella comprensione dell’audio

La funzione Live Captions di Microsoft rappresenta un passo significativo verso l’inclusione. Disponibile attraverso l’ultimo aggiornamento di Windows 11, questa opzione consente agli utenti di ricevere sottotitoli in tempo reale durante la riproduzione di contenuti audio. Testata inizialmente sui dispositivi Intel e AMD lo scorso dicembre, l’implementazione su larga scala offre a un numero maggiore di utenti la possibilità di fruire dei contenuti in modo più accessibile. Gli utenti possono ora seguire film, riunioni e corsi online in lingue diverse, senza la necessità di avere familiarità con la lingua originale. Questo non solo favorisce una maggiore inclusione, ma amplia anche le opportunità di apprendimento e comunicazione.

Novità in Paint: Cocreator per stimolare la creatività

Un’altra funzionalità significativa introdotta è Cocreator, uno strumento innovativo che permette di generare immagini basate su disegni e descrizioni testuali forniti dall’utente. Questo strumento, parte integrante dell’app Paint, offre ai creativi la possibilità di esplorare idee artistiche in modo del tutto nuovo, combinando input visivi e testuali in un processo creativo fluido e stimolante. Gli artisti e i progettisti possono così realizzare bozzetti e illustrazioni con una facilità senza precedenti, favorendo l’ispirazione e la sperimentazione.

Accesso ai tool di generazione immagini nella fotocamera

Con il recente aggiornamento, Microsoft ha anche esteso l’accessibilità al suo editor e generatore di immagini nell’app Fotografie. Gli utenti dei PC Copilot Plus avranno ora più strumenti a disposizione per personalizzare e modificare le loro immagini. Questa maggiore accessibilità alle funzionalità di editing delle foto rappresenta un passo avanti per chi desidera portare la propria creatività a nuovi livelli, migliorando la qualità e l’aspetto visivo delle proprie fotografie in modo semplice e intuitivo.

Aggiornamenti per Voice Access: maggiore interazione vocale

Infine, Microsoft sta apportando miglioramenti significativi a Voice Access, uno strumento pensato per le persone con difficoltà motorie. Attivabile sui PC con chip Qualcomm, questa funzionalità consente agli utenti di interagire con il computer utilizzando un linguaggio più descrittivo e flessibile. Tra le novità è prevista anche la traduzione in cinese semplificato di 27 lingue, un ulteriore passo verso l’inclusione di un pubblico globale. Microsoft ha dichiarato che prevede di estendere queste funzioni anche ai dispositivi Intel e AMD in un futuro prossimo, garantendo un’ulteriore espansione delle capacità di accessibilità e usabilità sui propri prodotti.

In un mondo sempre più interconnesso, queste innovazioni di Microsoft non solo dimostrano un impegno verso l’innovazione tecnologica, ma pongono anche una forte enfasi sull’umanizzazione dell’interazione tra uomo e macchina.