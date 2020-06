Mi Watch Color sarà lanciato nei mercati globali come Mi Watch Revolve?

Xiaomi ha lanciato il suo primo smartwatch in assoluto chiamato Mi Watch a novembre 2019. Lo smartwatch aveva un design interamente copiato dall’Apple Watch, con all’interno lo Snapdragon 3100 4G e la piattaforma WearOS di Google. Tuttavia, come per gli smartphone, il WearOS in esecuzione sull’orologio Xiaomi ha una MIUI personalizzata. Un mese dopo, la società ha rilasciato una versione economica di questo indossabile chiamato Mi Watch Color. A differenza del modello precedente, questo non esegue Wear OS e presenta una cassa dal design circolare anziché quadrata. Ora, secondo le nuove indiscrezioni, questo modello potrebbe essere lanciato a livello globale come Mi Watch Revolve.

Mi Watch Color arriverà come Mi Watch Revolve

Secondo XDA Developers, la nuova versione dell’app Mi Watch mostrerebbe nell’elenco dei dispositivi anche un misterioso Mi Watch Revolve, che sarebbe il Mi Watch Color rinominato. Online è stato trovato anche un video unboxing di un Mi Watch Revolve, su un canale YouTube spagnolo chiamato eSavants. Lo YouTuber afferma di aver acquistato l’orologio da AliExpress per circa €90 e conferma che si tratta di uno Xiaomi Mi Watch Revolve, che sarebbe la versione globale del Mi Watch Color.

Mi Watch Color condivide diverse caratteristiche con Amazfit GTR, ma non è prodotto da Huami come il Mi Bands ma è prodotto dalla Shanghai Suo Prime Technology Ltd.. Tuttavia questo si rivela davvero un buon dispositivo da indossare. Lo Xiaomi Mi Watch Color (o Mi Watch Revolve) è dotato di 6 sensori ad alta precisione che mappano accuratamente movimenti complessi e frequenza cardiaca. L’orologio è dotato di diverse attività all’aperto e al coperto che includono, corsa, ciclismo, alpinismo, nuoto e persino ciclismo indoor e tapis roulant.

Lo smartwatch è in grado di monitorare e analizzare vari parametri durante il giorno, come le calorie bruciate, la frequenza cardiaca, il rilevamento del sonno, il rilevamento della pressione e molto altro. L’orologio costa 799 Yuan (circa € 100) in Cina, ma il prezzo globale potrebbe essere leggermente più alto e potrebbe variare a seconda delle regioni.

