Mi TV Master da 65 pollici 4K OLED, Xiaomi presenta la sua nuova smart TV

Xiaomi ha lanciato la sua nuova smart TV in Cina. Si tratta della Mi TV Master da 65 pollici 4K OLED, che sta “stuzzicando” già i tanti appassionati dei prodotti del colosso di Pechino per alcune funzionalità davvero di ottimo livello.

Il Mi TV Master OLED 4K da 65 pollici ha un prezzo di partenza di 12.999 Yuan (circa 1637 euro). È elencato sul sito Web cinese di Xiaomi ed è in vendita a partire da oggi, venerdì 3 luglio. La società asiatica, almeno fino ad oggi, non ha condiviso alcun dettaglio sul lancio della nuova smart TV nei mercati internazionali, pertanto al momento non conosciamo prezzi e disponibilità al di fuori della Cina.

Venendo alle specifiche, Mi TV Master da 65 pollici è dotata di un display OLED 4K (3.840×2.160 pixel) con frequenza di aggiornamento di 120Hz e supporto per frequenza di aggiornamento variabile (VRR) tra 40Hz e 120Hz. Xiaomi afferma che la TV ha un tempo di risposta istantaneo di 1ms. Il nuovo prodotto è caratterizzato da angoli di visione di 178 gradi, supporto per il 98,5% della gamma di colori DCI-P3 e un rapporto di contrasto di 1000000: 1. Viene confermato dalla stessa azienda di Pechino il supporto per Dolby Vision e HDR10 +.

Mi TV Master è inoltre alimentata con una CPU quad-core MediaTek Cortex A73, abbinata ad una GPU Mali-G52 MC1. La TV ha 3 GB di RAM e 32 GB di memoria integrata.

L’audio è gestito da un sistema di altoparlanti a nove unità che eroga una potenza totale di 65 W. Per quanto riguarda la connettività, Mi TV Master è dotato di Wi-Fi dual-band, Bluetooth v5.0, infrarossi, tre porte HDMI, una porta AV, due porte USB, una porta Ethernet e una porta in fibra ottica. Il prodotto funziona con MIUI per TV che include alcune app integrate e il supporto per l’app store di Xiaomi. Inoltre, supporta anche il controllo intelligente dei dispositivi ecosistemici Xiaomi AIoT.

Fonte Gadgets360