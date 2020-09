Mi TV 4A Horizon Edition, Xiaomi presenta la sua nuova Smart TV (in due varianti)

Xiaomi ha aggiunto un nuovo televisore alla sua attuale gamma di Android TV. Si tratta della Mi TV 4A Horizon Edition, che si presenta in due distinte opzioni.

Poiché si tratta di una TV Android, la nuova Mi TV 4A Horizon Edition offre il supporto per una vasta libreria di app grazie al Google Play Store integrato. E’ inoltre confermato il supporto nativo per Google Chromecast, Google Assistant e Google Data Saver. La versione di Android TV su Mi TV 4A Horizon Edition funziona con Android 9 Pie come sistema operativo: un aspetto che può far storcere il naso, proprio nei giorni in cui Google sta rilasciando Android 11 su diversi smartphone (non solo Pixel). Tuttavia, in questo momento, sulla maggior parte delle Android TV c’è Pie.

Google aveva annunciato una versione di Android TV basata su Android 10 a dicembre 2019, ma probabilmente passerà ancora un pò di tempo prima di poter vedere la decima versione del robottino verde sulla smart TV di Google.

Tornando alla Mi TV 4A Horizon Edition, va comunque sottolineato che questa smart TV presenta un’interfaccia utente PatchWall 3.0 con supporto per la ricerca universale, una pagina sportiva dedicata con tecnologia Disney Plus Hotstar, animazioni migliorate, scorrimento orizzontale e altro ancora. Per quanto riguarda i servizi di streaming c’è solo l’imbarazzo della scelta: la nuova smart TV del colosso cinese supporta infatti tutte le principali piattaforme, tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus Hotstar e molte altre.

La Mi TV 4A Horizon Edition ha un processore Cortex-A53 quad-core, 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna, tre porte HDMI, due porte USB-A, una porta Ethernet e un jack per cuffie da 3,5 mm. Il televisore è inoltre dotato di altoparlanti da 20 W e audio DTS-HD.

Nei prossimi giorni le due versioni verranno lanciate in India, ma molto presto dovremmo vederle anche qui da noi. La variante da 32 pollici viene venduta a 13.499 rupie indiane, circa 155 euro, mentre il modello da 43 pollici costerà 22.999 rupie indiane, circa 264 euro.

Fonte Android Authority