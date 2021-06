Mi Notebook Pro X, Xiaomi lancia il suo nuovo laptop: dettagli e prezzi

Dopo aver fatto trapelare più di un indizio all’inizio di questa settimana, Xiaomi ha lanciato il suo nuovo laptop top di gamma in Cina. Stiamo parlando del Mi Notebook Pro X, che si presenta con un display OLED e con una CPU Intel di 11a generazione. Ma guardiamolo nel dettaglio.

Da un punto di vista estetico, il Mi Notebook Pro X sembra riprendere molti dettagli dai precedenti notebook Xiaomi, tra cui il corpo in alluminio con cornici sottili, un ampio touchpad e dei bordi smussati. Salta all’occhio anche la tastiera retroilluminata, con un lettore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione.

Venendo invece alle specifiche tecniche, il Mi Notebook Pro X è caratterizzato da un display OLED da 15,6 pollici con una risoluzione di 3.456 x 2.160 e una frequenza di aggiornamento di 60Hz, con rivestimento protettivo in Gorilla Glass. Xiaomi afferma che il display offre una copertura sRGB e DCI-P3 al 100%, attenuazione DC e 600 nit di luminosità di picco.

Gli utenti interessati al Mi Notebook Pro X di Xiaomi possono scegliere tra due opzioni di CPU Intel Tiger Lake: il Core i7-11370H con un boost clock di 4,8 GHz o il Core i5-11300H con un boost clock di 4,4 GHz, entrambi abbinati a una Nvidia RTX 3050Ti con 4 GB di RAM GDDR6, tecnologia di raffreddamento a doppia ventola e un grande dissipatore di calore in rame.

Il modello i5 può contare su 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione SSD, mentre l’opzione i7 viene fornita con 32 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione.

Mi Notebook X Pro dovrebbe inoltre arrivare sul mercato con una porta USB-C, una porta Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI 2.1 e un jack per cuffie da 3,5 mm. La tecnologia wireless include il supporto Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, mentre gli altoparlanti, sintonizzati da Harman, si dotano anche del supporto DTS Audio. Infine, il Mi Notebook Pro X risulta equipaggiato con una batteria da 80 Wh, con tanto di ricarica USB-C da 130 W.

Il modello i5 del laptop di punta di Xiaomi, disponibile in Space Grey, ha un prezzo di partenza di 7.999 yuan (pari a circa 1.041 euro), mentre l’opzione i7 viene venduta a 9.999 yuan (circa 1.300 euro al cambio attuale). Entrambe le opzioni sono disponibili per il preordine in Cina, ma le vendite generali iniziano il 9 luglio. Al momento non abbiamo informazioni sulla disponibilità globale del nuovo notebook del colosso cinese: nelle prossime settimane ne sapremo certamente di più.

