Mi Curved Gaming Monitor da 34 pollici, Xiaomi ufficializza il nuovo schermo da gioco

Xiaomi ha appena lanciato un nuovo monitor che troverà certamente ampio riscontro tra i videogiocatori. Si tratta del Mi Curved Gaming Monitor da 34 pollici, che entra quindi a far parte del nuovo ecosistema di prodotti dell’azienda cinese.

Il Mi Curved Gaming Monitor, come suggerisce il nome, arriva a 34 pollici e sarà disponibile in un’unica variante di colore nera. Il monitor supporta la regolazione e la rotazione in altezza e può essere montato anche sulla parete. Non sono presenti altoparlanti integrati o porte USB.

Il Mi Curved Gaming Monitor è dotato di un display curvo WQHD da 34 pollici (3.440×1.440 pixel) con una curvatura 1500R e proporzioni 21: 9, 3000: 1, oltre ad una copertura dell’85% della gamma di colori NTSC e una copertura del 121% della gamma di colori sRGB. Inoltre, la luminosità di picco è di 300 nit. Dato che si tratta di un monitor realizzato appositamente per il gaming, Xiaomi ha pensato bene di implementare una frequenza di aggiornamento di 144Hz, che garantisce un’esperienza di gioco davvero unica.

Il nuovo monitor del colosso di Pechino ha inoltre il supporto per AMD FreeSync Premium e viene fornito con una modalità luce blu bassa. Le cornici sulla parte superiore e sui lati si presentano piuttosto sottili. Nonostante un pò di mento, il monitor ha ancora un’estetica pulita. Per quanto riguarda la connettività, sono presenti due porte HDMI 2.0, due porte DisplayPort 1.4 e una porta audio. In termini di dimensioni, il Mi Curved Gaming Monitor da 34 pollici ha una larghezza di 810,39 mm e un’altezza di 520,61 mm, supporto compreso.

Il Mi Curved Gaming Monitor da 34 pollici ha un prezzo di partenza di 399 euro e sarà presto in vendita nei mercati europei, compreso quello italiano. Tuttavia, almeno fino ad oggi la società non ha ancora indicato una data precisa per la commercializzazione di questo interessante prodotto per il gaming.

