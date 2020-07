Mi Band 4C, Xiaomi ufficializza la versione “globale” della Redmi Band: presto anche da noi?

Un paio di settimane fa Xiaomi lanciava in Malesia la Mi Smart Band 4C, una nuova smartband che veniva propagandata come “evoluzione” della Mi Band 4.

Venerdì il colosso di Pechino ha lanciato una nuova smartband, stavolta nel mercato taiwanese. Si tratta della Mi Band 4C, un prodotto che si presenta come versione internazionale della Redmi Band lanciata in Cina lo scorso mese di aprile.

La smartband dell’azienda cinese si presenta con un design a forma rettangolare ed è disponibile in quattro diverse varianti di colore. Xiaomi Mi Band 4C è dotata di un touchscreen colorato da 1,08 pollici con una risoluzione di 128×220 pixel, luminosità di 200 nits e vetro temperato 2D. La smartband è inoltre equipaggiata con una batteria da 130 mAh: stando a quanto riferito dalla società asiatica può durare fino a 14 giorni. Mi Band 4C pesa 13 grammi e viene fornita con supporto Bluetooth v5.0 per la connessione a dispositivi Android con sistema operativo versione 4.4 o successiva e dispositivi iOS.

Mi Band 4C ha inoltre una resistenza all’acqua 5ATM e viene fornita con il monitoraggio per 5 modalità sportive tra cui corsa all’aperto, ciclismo, esercizio fisico, camminata veloce e tapis roulant. Il monitoraggio della frequenza cardiaca è garantito 24 ore su 24, ed è presente anche il monitoraggio del sonno e un promemoria che ci avverte se conduciamo una vita troppo sedentaria. Mi Band 4C mostra le notifiche di app, chiamate e consente di controllare anche la propria musica.

Il prezzo stabilito da Xiaomi per la Mi Band 4C è di 495 nuovi dollari taiwanesi, pari a circa 14,70 euro. Come accennato in precedenza, la nuova smartband del gigante cinese è disponibile in quattro opzioni di colore, ovvero Graphite Black, Deep Blue, Olive Green e Vibrant Orange. Al momento la Mi Band 4C è disponibile per l’acquisto solo a Taiwan: nei prossimi giorni cercheremo di saperne di più sulla sua (eventuale) disponibilità internazionale.

Fonte Gadgets360