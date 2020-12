Il Mi 11 arriverà senza caricabatterie. Xiaomi segue le orme di Apple (dopo averla derisa)

Quando Apple ha annunciato la sua decisione di vendere i nuovi iPhone senza caricabatterie, i principali concorrenti non hanno perso tempo per screditare questa scelta. Samsung, Xiaomi e OnePlus hanno preso in giro la “Mela morsicata”, assicurando ai propri utenti che nelle confezioni dei loro prodotti avrebbero continuato a trovare i caricabatterie.

Ma stando alle ultime indiscrezioni pare proprio si trattasse della classica promessa da marinaio. Samsung ha già cambiato idea, dato che lancerà sul mercato la sua serie di telefoni Galaxy S21 senza adattatori di alimentazione: l’azienda di Seul ha anche provveduto a rimuovere i post dove prendeva in giro Apple per la scelta fatta, senza però rilasciare alcun comunicato in merito.

Xiaomi sta quantomeno mostrando un pò più trasparenza. Il CEO dell’azienda cinese, Lei Jun, ha infatti annunciato che Xiaomi Mi 11 arriverà senza caricabatterie, come riportato dal sito GSMArena. Si tratta comunque di un radicale cambio di rotta nel giro di appena due mesi. Poco dopo l’annuncio della serie iPhone 12, Xiaomi aveva pubblicato un video sul proprio account di social media dove assicurava che non avrebbe mai lasciato nulla “fuori dagli schemi”. Era il 14 ottobre. Sono passati poco più di 70 giorni e il colosso di Pechino ha già cambiato idea, spiegando la decisione con motivazioni di carattere “ecologico”, esattamente come già fatto da Apple.

L’azienda cinese è anche consapevole che la mossa probabilmente non sarà presa bene dai suoi fan. Ma nonostante ciò, pare proprio che la scelta sia definitiva: non vedremo più caricabatterie nelle confezioni dei futuri telefoni Xiaomi. Un video pubblicato dal dirigente dell’azienda riporta lo slogan “Pack light in 2021”, il che significa che tutti i prossimi smartphone dell’azienda cinese verranno spediti senza caricabatterie.

Xiaomi ha anche caricato un’immagine della confezione al dettaglio del Mi 11, che appare molto più sottile rispetto al suo predecessore. La confezione al dettaglio elenca anche alcune specifiche del telefono, tra cui un pannello Super AMOLED, il supporto HDR10 +, una fotocamera principale da 108 MP e audio Harman Kardon. Il Mi 11 sarà svelato oggi, lunedì 28 dicembre, e sarà il primo top di gamma Android ad alimentarsi con il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 888.

Fonte Phone Arena