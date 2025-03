Meta punta a diventare leader nell'AI con un'app dedicata in arrivo nel 2025

Meta, il colosso della tecnologia fondato da Mark Zuckerberg, sta progressivamente sviluppando la sua intelligenza artificiale, che al momento funziona principalmente come supporto per le applicazioni della società, come Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger. Sebbene l’AI non sia considerata, per ora, un rivale diretto di piattaforme come ChatGPT di OpenAI, Gemini di Google, e Copilot di Microsoft, potrebbe esserci un cambiamento imminente.

L'arrivo di un'app indipendente per l'intelligenza artificiale

Stando a quanto riportato da CNBC, Meta prevede di lanciare una propria applicazione di intelligenza artificiale autonoma nel secondo trimestre del 2025, quindi nel periodo compreso tra aprile e giugno. Questo avrebbe come obiettivo quello di superare Google e OpenAI per diventare la compagnia leader del settore entro la fine dell’anno. Le fonti, rimaste anonime per ragioni di riservatezza, rivelano che questa mossa fa parte di una strategia più amplia di Meta nel cercare di emergere come punto di riferimento nell'ambito dell'IA.

Le affermazioni di Zuckerberg non sorprendono, visto che già nelle sue comunicazioni pubbliche aveva accennato all'importanza dell'AI per la crescita futura dell'azienda. In una dichiarazione fatta a gennaio, il CEO aveva indicato che il 2025 sarebbe stato un anno cruciale per Meta, con l’obiettivo di rendere l'AI un assistente altamente intelligente e personalizzato, capace di raggiungere oltre un miliardo di utenti. Il piano prevede di creare un’assistente IA che si distingua per il suo focus sulla personalizzazione, riconoscendo che le esigenze degli utenti non sono tutte le stesse.

Sfide nel mercato e approccio alla monetizzazione

Nonostante il potenziale di Meta, ci sono ostacoli significativi da affrontare. Secondo le fonti, la nuova app potrebbe richiedere un abbonamento mensile per accedere a funzionalità avanzate. Ciò potrebbe risultare controverso, considerando che gli utenti delle piattaforme Meta sono abituati a usufruire di servizi gratuiti. Infatti, Facebook, Instagram e Messenger non stabiliscono costi per l’uso, e Meta ha persino eliminato la tariffa annuale di WhatsApp, pari a 99 centesimi, solo due anni dopo aver acquisito il servizio.

Questa possibile transizione verso un modello di monetizzazione potrebbe scontrarsi con la percezione degli utenti, i quali potrebbero mostrare resistenza nell’accettare un servizio a pagamento. Questo è un punto cruciale, soprattutto in un contesto in cui Meta ha ricevuto critiche per questioni di privacy in passato, un fattore che potrebbe influenzare la fiducia degli utenti nell’interagire con un’IA e nel condividere dati personali.

La reazione della concorrenza e l’atteggiamento di OpenAI

Sam Altman, CEO di OpenAI, il creatore di ChatGPT, ha risposto con nonchalance alle ambizioni di Meta. Scherzando su X, ha suggerito che l’azienda potrebbe anche pensare di sviluppare un’app sociale per contrastare l’ingresso di Meta nel mercato dell’IA. Il suo commento ha sollevato in parte scetticismo, ma va considerato che, nonostante i punti deboli in termini di pricing e privacy, Meta possiede risorse finanziarie significative che possono essere sfruttate per realizzare la visione di Zuckerberg.

È evidente che il panorama dell'Intelligenza Artificiale è in rapida evoluzione e ciò che potrebbe sembrare un vantaggio o uno svantaggio oggi potrebbe cambiare nei prossimi mesi. Con l'accelerazione delle tecnologie IA, il scenario dei chatbot può presentarsi in modo completamente diverso alla fine del 2025, rendendo interessante e imprevedibile il futuro dell’IA e delle applicazioni collegate.