Meta prevede il lancio di un'app dedicata al suo chatbot AI nel secondo trimestre del 2025

Il panorama tecnologico continua a cambiare rapidamente e le aziende stanno investendo sempre di più nell'intelligenza artificiale. Meta, la società madre di Facebook e Instagram, ha in programma di lanciare un'app dedicata al suo chatbot AI. Questa mossa arriva in un momento di crescente competizione nel settore delle app AI, con nomi noti come ChatGPT di OpenAI, Google Gemini e Microsoft Copilot che già dominano il mercato.

Dettagli sul lancio dell'app di Meta

Secondo un report di CNBC, Meta sta preparando il terreno per una nuova app dedicata esclusivamente al suo chatbot AI. Fonti interne confermano che l'azienda prevede di rilasciarla nel secondo trimestre del 2025. Questo rappresenta un passo significativo, poiché Meta ha già integrato le funzionalità dell'intelligenza artificiale in tutte le sue piattaforme principali, tra cui Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp. Tuttavia, un'app indipendente potrebbe attrarre eventi nuovi utenti non già coinvolti con i servizi Meta. Questa è una strategia chiara per ampliare la portata e l'uso della tecnologia AI.

L'app promette di offrire diverse funzionalità, tra cui la possibilità di rispondere a domande, generare immagini, modificare fotografie e altro ancora. Recentemente, il chatbot AI di Meta ha ottenuto la capacità di utilizzare la "memoria" per fornire raccomandazioni più pertinenti, un passo avanti significativo rispetto alle funzionalità precedenti.

La risposta della concorrenza

In un'intervista in risposta al report di CNBC, Sam Altman, CEO di OpenAI, ha ironizzato sul fatto che "forse creerà un'app sociale". Questa dichiarazione mette in evidenza il clima competitivo nel settore tech, dove ogni azienda cerca di differenziarsi. Meta ha declinato di fare ulteriori commenti sull'argomento, ma i segnali indicano un forte interesse verso la rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale.

Investimenti nell'intelligenza artificiale

Negli ultimi tempi, Meta ha intensificato notevolmente i suoi sforzi per affermarsi nell’industria dell’AI. Il CEO Mark Zuckerberg ha lanciato piani per investire fino a 65 miliardi di dollari per supportare le ambizioni della società nel campo dell'intelligenza artificiale. Questo investimento non solo mira a sviluppare nuove tecnologie, ma anche a rafforzare la competitività nel mercato, dove le grandi aziende tech si stanno muovendo verso soluzioni più avanzate e integrate.

Meta ha anche programmato un evento dedicato all'intelligenza artificiale per il 29 aprile, un'occasione per presentare novità e innovazioni al pubblico. Questo incontro rappresenterà un'importante opportunità per mostrare i progressi e le nuove funzionalità del chatbot, nonché per interagire con una comunità sempre più interessata all'AI.

Il futuro per Meta si presenta quindi ricco di sfide e opportunità, mentre l'azienda cerca di posizionarsi come leader nel settore dell'intelligenza artificiale.