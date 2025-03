Meta lancia il suo assistente AI in Europa: novità per WhatsApp, Facebook e Instagram

Il mondo della tecnologia sta vivendo un’importante evoluzione con il lancio dell’assistente AI di Meta in Europa. Questo nuovo sviluppo rappresenta un grande passo per l’azienda, che mira a rafforzare la sua presenza in un mercato strategico per numerosi operatori del settore tech. Già disponibile negli Stati Uniti dal 2023, l’assistente farà il suo debutto anche in Italia, estendendo le sue funzionalità a piattaforme ben note come WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger.

Caratteristiche e modalità di funzionamento dell’assistente AI

La decisione di Meta di introdurre il suo assistente AI in Europa arriva dopo un periodo di sospensione dovuto a questioni normative. Al momento, gli utenti potranno accedere a una versione testuale dell’assistente, disponibile in sei lingue. Obiettivo dell’azienda è quello di ottenere una parità funzionale con il lancio negli Stati Uniti, introducendo gradualmente nuove opzioni per rispondere alle esigenze degli utenti.

Il nuovo assistente AI è direttamente integrato nelle app di messaggistica, il che permette un’interazione più fluida e intuitiva nella ricerca di contenuti. Gli utenti possono semplicemente scrivere comandi come “mostrami contenuti su Roma” e ricevere in tempo reale risultati che vanno da post e reel dei propri contatti a proposte personalizzate in base ai loro interessi. Inoltre, l’assistente è in grado di cercare informazioni online, fornendo risposte complete e contestualizzate all’interno di una sola interfaccia conversazionale.

Integrazione nelle chat e prossime funzionalità

Una delle innovazioni più significative è rappresentata dall’integrazione del comando “@MetaAI” nelle chat di gruppo su WhatsApp. Questa funzionalità consente di attivare l’assistente senza interrompere il flusso della conversazione, semplificando notevolmente l’interazione. Si prevede che questa opzione venga estesa anche a Messenger e alle Direct di Instagram, ampliando ulteriormente l’uso di questo strumento innovativo.

Oltre a queste funzionalità iniziali, Meta sta valutando la creazione di un’app dedicata all’assistente AI, progettata per competere direttamente con soluzioni consolidate come ChatGPT, Gemini di Google e Copilot di Microsoft. Attualmente, il servizio è disponibile gratuitamente, ma l’azienda prevede di avviare un test per una versione a pagamento, che offrirà strumenti più avanzati nel prossimo futuro.

Tempistiche e aspettative per il rollout

Sebbene le funzionalità dell’assistente AI al lancio in Europa siano ancora limitate rispetto a quelle disponibili negli Stati Uniti, Meta ha in programma un rollout completo nei prossimi mesi. Gli utenti europei possono quindi attendersi un’espansione delle capacità dell’assistente, che mirerà a migliorare ulteriormente l’esperienza di utilizzo e interazione all’interno delle varie piattaforme.

La crescente importanza dell’intelligenza artificiale nel panorama digitale moderno rappresenta non solo un’opportunità per potenti aziende come Meta, ma anche una sfida per gli utenti, che si trovano a dover adattare il loro modo di interagire con la tecnologia in continua evoluzione.