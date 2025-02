Meta lancia il programma Community Notes: come funziona e chi può partecipare

Meta, la casa madre di Facebook, Instagram e Threads, sta per lanciare una nuova funzionalità chiamata Community Notes. Quest'innovativa iniziativa permette agli utenti di contribuire con note informative su contenuti pubblici, ma ci sono regole ben precise che ne disciplinano l'utilizzo. Scopriamo insieme i dettagli su come funziona, chi può partecipare e quali requisiti bisogna soddisfare.

Che cos'è la funzione Community Notes di Meta

Community Notes è una funzionalità progettata per consentire a utenti selezionati di scrivere e pubblicare note sui contenuti pubblici all'interno delle piattaforme Meta. Le note, che hanno un limite di 500 caratteri e devono includere un link, sono pensate per offrire chiarimenti, informazioni o contestualizzazione a post che potrebbero risultare inaccurati o fuorvianti.

Un aspetto cruciale di questa iniziativa è che Meta non ha alcun controllo diretto su quali post ricevano note. Sarà quindi responsabilità di una comunità di contributori decidere se una nota sia considerata utile o meno, rendendo il processo di approvazione collegato al consenso di un numero sufficiente di collaboratori. Questo modello mira a creare un ambiente di verifica collettiva, dove gli utenti possono farsi portavoce di un'informazione più accurata e contestualizzata.

Chi può diventare un contribuente

Per poter scrivere note di comunità è necessario qualificarsi come contribuente. Attualmente, ci sono alcuni requisiti che bisogna soddisfare per candidarsi. Innanzitutto, è richiesto di essere residenti negli Stati Uniti e avere almeno 18 anni. Inoltre, è fondamentale disporre di un account Meta attivo da più di sei mesi, in regola e con una buona reputazione.

Un altro requisito importante riguarda la sicurezza dell'account: è necessario avere un numero di telefono verificato o aver abilitato il sistema di autenticazione a due fattori. Solo gli utenti che soddisfano tutti questi criteri potranno unirsi alla lista d'attesa per accedere alla fase beta della funzionalità, che Meta prevede di lanciare nei prossimi mesi.

Il futuro delle Community Notes e il ruolo degli utenti

Meta ha annunciato che intende abbandonare i metodi tradizionali di fact-checking a favore di un approccio più flessibile e orientato alla comunità, come quello delle Community Notes. Questa decisione è stata presa in risposta a un contesto in continua evoluzione, dove l'informazione richiede approcci più dinamici e partecipativi.

Una volta attivata la beta della funzione, i contributori selezionati potranno iniziare a scrivere note sui post che ritengono meritevoli di ulteriore chiarimento. I partecipanti alla comunità saranno quindi i protagonisti di questo processo di curatela dell'informazione. Questo modello cooperativo permetterà di combattere la disinformazione attraverso la collaborazione, creando un clima di condivisione e responsabilità collettiva tra gli utenti.

Con il lancio imminente della fase beta, Meta si prepara a trasformare il modo in cui il pubblico interagisce con i contenuti sulle sue piattaforme. La speranza è che ciò contribuisca a migliorare la qualità delle informazioni disponibili online e a stimolare un uso più consapevole delle notizie da parte degli utenti.