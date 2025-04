Meta disabilita il supporto per Apple Intelligence nelle sue app su iOS

Negli ultimi mesi, la tecnologia di Apple ha avviato una nuova era con il lancio di Apple Intelligence, presentato con l’uscita di iOS 18.1 nel mese di ottobre. Sebbene molte app siano progettate per sfruttare le potenzialità offerte da Apple Intelligence, non tutte le aziende sembrano pronte ad integrarle. Recentemente, Meta ha deciso di non implementare queste caratteristiche nelle proprie applicazioni, creando discussioni tra gli utenti.

Caratteristiche di Apple Intelligence e la loro assenza nelle app di Meta

Secondo quanto riportato dal blog brasiliano Sorcererhat Tech, la funzionalità di Writing Tools, che consente agli utenti di scrivere, modificare e correggere testi con il supporto di Apple Intelligence, non è più disponibile nelle app di Meta come Facebook, WhatsApp e Threads. Di solito, gli utenti di iPhone e iPad possono accedervi semplicemente toccando un campo di testo, ma questa opzione è stata omessa nelle app di Meta.

In aggiunta, anche il servizio Genmoji, che permette di creare emoji personalizzati attraverso l’intelligenza artificiale di Apple, è stato escluso. Inoltre, Meta ha rimosso la possibilità di aggiungere adesivi da tastiera e Memoji alle Storie di Instagram, una funzione che era accessibile in precedenza.

Nonostante l’assenza di tali funzionalità, Meta non ha fornito dettagli ufficiali sulle motivazioni dietro questa scelta. Tuttavia, le speculazioni indicano che l’azienda potrebbe puntare a incentivare l’uso di Meta AI nelle sue applicazioni, in concorrenza con Apple Intelligence. Meta AI offre una gamma di possibilità simili, inclusa la generazione e modifica di testi e immagini.

Le controversie tra Apple e Meta

Un report del Wall Street Journal dell’anno scorso ha rivelato discussioni tra Apple e Meta per una potenziale collaborazione che avrebbe portato Llama, il modello linguistico di intelligenza artificiale di Meta, ad essere integrato in Apple Intelligence. Tuttavia, le notizie indicano che Apple ha deciso di interrompere la trattativa, in quanto non si trovava d’accordo con le politiche di privacy di Meta. Inoltre, le due aziende si sono trovate spesso in conflitto riguardo le linee guida dell’App Store, creando un clima di rivalità che si riflette anche in quest’ultima decisione.

Le conseguenze per gli utenti iOS

La scelta di Meta di disabilitare il supporto per Apple Intelligence nelle sue app ha conseguenze significative per gli utenti iOS, privandoli della possibilità di sfruttare alcune delle funzionalità più innovative messe a disposizione da Apple. Questo limite potrebbe spingere gli utenti a cercare alternative o a esplorare altre app che supportano tali tecnologie. La speranza di molti è che Meta possa rivedere la sua posizione in futuro, permettendo così una maggiore integrazione con le tecnologie emergenti di Apple.

Riflessioni sul panorama tecnologico attuale

L’assenza di Apple Intelligence nelle app di Meta rappresenta una sfida per l’ecosistema mobile. I consumatori sono sempre più interessati a funzionalità avanzate che migliorano la loro esperienza quotidiana. La rivalità tra i colossi della tecnologia come Apple e Meta non solo influisce sulla scelta degli utenti, ma può anche segnare la direzione futura della innovazione nel campo della tecnologia mobile. Il mercato attende ora eventuali sviluppi in questo settore, con la speranza che la concorrenza possa portare vantaggi tangibili per tutti.