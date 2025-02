Meta Connect 2025 e LlamaCon: Gli Eventi Da Non Perdere nel Mondo della Tecnologia

Meta ha recentemente annunciato due eventi significativi per gli appassionati di tecnologia: il Meta Connect 2025 e il primo LlamaCon, programmati rispettivamente per il 17-18 settembre e il 29 aprile 2025. Questi eventi mirano a coinvolgere sviluppatori, creatori di contenuti e appassionati di intelligenza artificiale, promettendo aggiornamenti interessanti su realità aumentata, intelligenza artificiale e innovazioni hardware.

Meta Connect 2025: Focalizzazione Sull’Intelligenza Artificiale

Meta Connect 2025 si svolgerà presso il campus di Meta a Menlo Park, California. Questo incontro annuale rappresenta un’opportunità per esplorare le ultime novità riguardanti i visori Meta Quest, gli occhiali intelligenti e altre innovazioni legate all’intelligenza artificiale. La società prevede di presentare le funzionalità innovative della nuova versione di Llama, Llama 4, che si preannuncia come un passaggio fondamentale verso un’interazione vocale più basilare con gli utenti.

Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha condiviso su Threads che LlamaCon sarà un evento dedicato a sviluppatori e programmatori, dove si parlerà delle più recenti evoluzioni legate all’intelligenza artificiale open-source. Sulla base delle ultime comunicazioni finanziarie di Meta, si prevede un investimento di 65 miliardi di dollari in intelligenza artificiale durante il 2025, segnalando l’importanza cruciale di questo settore per il futuro dell'azienda.

Meta Connect 2025 sarà un palcoscenico per le novità, anche se le aspettative riguardo a nuovi dispositivi hardware potrebbero essere meno significative rispetto agli anni precedenti. Nonostante la presentazione passata del Quest 3 e del Quest 3S, il Quest 4 non è atteso prima del 2026, il che limita le probabilità di nuove rivelazioni hardware in questo evento.

LlamaCon: Un Nuovo Evento Da Non Perdere

Il LlamaCon si posiziona come un'aggiunta interessante al calendario di eventi di Meta, dedicato ai programmatori e agli sviluppatori che lavorano con il framework open-source Llama. Questo incontro, previsto per il 29 aprile, permetterà di conoscere le ultime evoluzioni nel campo dell'IA e di come questa possa essere applicata nello sviluppo di app e prodotti.

Zuckerberg ha enfatizzato l'importanza di questo evento, promettendo che offrirà spunti utili per aiutare le start-up e le aziende di ogni dimensione a sfruttare le potenzialità di Llama. Si prevede che Llama 4 introduca innovazioni significative, specialmente nella comunicazione vocale e nel ragionamento, rafforzando la promessa di Meta di progettare un'intelligenza artificiale più accessibile e interattiva.

In questo contesto, LlamaCon rappresenta una vera opportunità per i developer di approfondire le proprie conoscenze e entrare in contatto con esperti di settore. La presenza di materiale pratico e sessioni formative sarà un elemento chiave per il successo dell'evento.

Le Aspettative per Meta Connect 2025

Nonostante le limitazioni sulle nuove attrezzature di realtà virtuale e aumentata, Meta Connect 2025 si preannuncia ricca di annunci e sviluppi. La società sembra pianificare un focus particolare sulle innovazioni in orizzonte per il sistema operativo Meta Horizon OS, con particolare attenzione al contenuto free-to-play e possibili notizie su nuovi titoli di giochi AAA.

Un altro elemento d’interesse dovrebbe essere rappresentato dagli occhiali intelligenti, di cui si è vociferato molto. Dalle indiscrezioni trapelate, Meta starebbe lavorando a nuovi occhiali smart in collaborazione con Oakley. Questi dispositivi potrebbero rappresentare un'evoluzione stilistica della popolare linea Ray-Ban Meta, con l’obiettivo di raggiungere vendite significative nel prossimo futuro.

Inoltre, i prototipi di occhiali in realtà aumentata, come gli Orion AR presentati nel Connect 2024, potrebbero essere mostrati in anteprima. Le aspettative sugli indossabili intelligenti, come il bracciale EMG che interpreta i segnali neurali per controllare gesti, aggiungono un ulteriore strato di attesa attorno agli sviluppi tecnologici che Meta intende condividere.

In sintesi, Meta Connect 2025, insieme a LlamaCon, si preparano a diventare due eventi fondamentali per chi è appassionato del mondo della tecnologia, promettendo di svelare le linee future dell'azienda in un panorama sempre in evoluzione.