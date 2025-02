Meta: cambiamenti ai vertici mentre il VP di VR lascia l'azienda dopo 18 anni

Mark Rabkin, Vice Presidente di VR e realtà mista in Meta, ha annunciato la sua uscita dall’azienda dopo quasi due decenni di attività. La sua decisione arriva in un momento in cui Meta entra in una fase di transizione significativa, con Vishal Shah, attuale VP del Metaverso, pronto a prendere le redini del settore VR/MR. L'avvicendamento avverrà all’inizio di marzo, segnando l'inizio di un nuovo capitolo per l'azienda.

Questi ultimi anni sono stati caratterizzati da una spinta decisamente incisiva nel settore delle tecnologie immersive, con Rabkin che ha avuto un ruolo cruciale nel plasmare l'ecosistema dei visori Meta Quest. Aspetti come il passaggio dal marchio Oculus a Meta e la generazione di un fatturato record di oltre un miliardo di dollari nell'ultimo trimestre indicano non solo il suo impegno ma anche l’importanza di questo settore per l’azienda. Tuttavia, anche se il suo contributo è stato preminente, Rabkin ha rivelato che la sua decisione di lasciare è dettata da motivi familiari e ha intenzione di prendersi una pausa dal lavoro per dedicarsi alla sua famiglia.

La carriera di Mark Rabkin in Meta

Mark Rabkin ha dedicato la sua carriera a Meta, dove ha ricoperto ruoli sempre più rilevanti nel corso degli anni. Sotto la sua guida, il marchio Oculus è stato trasformato e integrato nelle strategie più ampie di Meta. Dal lancio dell’Oculus Quest 2 nel 2020, Rabkin ha avuto un impatto significativo sulla trasformazione del portafoglio prodotti dell'azienda, portando a un significativa espansione del mercato VR.

La sua leadership ha portato anche alla creazione del sistema operativo Meta Horizon, che ha rappresentato un cambiamento radicale rispetto ai precedenti prodotti Oculus. Tuttavia, la strada non è stata priva di sfide. La recente controversia legata al cambiamento del Meta Horizon Store ha suscitato preoccupazioni tra gli sviluppatori. I critici hanno descritto questa nuova direzione come “caotica,” evidenziando una sostituzione della cura delle applicazioni con un approccio decisamente più permissivo e meno strutturato.

Aspettative sul futuro di Meta Horizon con Vishal Shah

Con la promozione di Vishal Shah, si prevede un'accelerazione delle innovazioni profonde nel settore Meta Horizon. Shah, che ha già avuto un impatto significativo nella guida della visione del Metaverso, affronta ora la sfida di ristrutturare e potenziare la strategia delle app e dei giochi su Meta. La stagione dei cambiamenti è iniziata e ci si aspetta che la riorganizzazione del catalogo di app possa portare a un nuovo approccio rispetto al passato.

Il recente cambiamento nella curation delle app ha effettivamente creato disagi tra i sostenitori e gli sviluppatori, che lamentano di non riuscire a trovare visibilità per i loro prodotti in un marketplace sempre più saturo. Con la rimozione della curation centralizzata, si teme che il Meta Horizon Store possa trasformarsi in un luogo caotico, in cui la qualità delle app rischia di perdersi nella massa di contenuti disponibili. Shah, pertanto, ha il compito difficile di garantire un equilibrio nel marketplace per soddisfare sia gli sviluppatori che gli utenti.

Le sfide del Metaverso

Uno dei principali aspetti della strategia futura di Meta è senza dubbio il Metaverso. La visione di un ambiente digitale immersivo e interattivo tra i giocatori è stata centrale per la narrativa di Meta negli ultimi anni. Tuttavia, i commenti di Andrew Bosworth, CTO di Meta, durante un recente AMA su Instagram, evidenziano le difficoltà nel realizzare pienamente questa idea. Bosworth ha affermato che “per realizzare un metaverso efficace, è necessario un approccio più coordinato,” suggerendo che i progressi fino ad ora non sono stati all'altezza delle aspettative iniziali di Zuckerberg.

La direzione delle prossime implementazioni dovrà sfruttare meglio le opportunità già disponibili, come dimostrano i successi di altre piattaforme di gioco. In questo contesto, il 2025 è considerato un anno cruciale, in grado di determinare se gli sforzi di Meta nel Metaverso saranno visti come innovazioni significative o come un fallimento.

La transizione alla leadership di Vishal Shah rappresenta un'opportunità sia per il rafforzamento della presenza di Meta nel mercato VR/MR che per l’integrazione rapida delle risposte alle preoccupazioni degli sviluppatori e degli utenti. È un periodo ricco di cambiamenti, e l'attenzione sarà rivolta ai prossimi grandi sviluppi che potranno definire il futuro del Metaverso e delle tecnologie di realtà virtuale.