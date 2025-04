Meta avvia la pubblicità su Threads: adesso gli inserzionisti possono partecipare a livello globale

Meta ha deciso di espandere la pubblicità su Threads, permettendo a tutti gli inserzionisti idonei di partecipare a livello globale. Questa mossa, annunciata in un aggiornamento del blog aziendale di gennaio, segna un passo significativo per la piattaforma di social media, che mira a monetizzare il proprio servizio. Inizialmente, gli annunci saranno visibili a un pubblico selezionato in determinate aree geografiche al momento del lancio, come confermato dall’azienda.

Test della pubblicità in oltre 30 paesi

Il portavoce di Meta, Matthew Tye, ha rivelato che l’azienda intende condurre test pubblicitari in oltre 30 paesi, compresi gli Stati Uniti. “Stiamo adottando un approccio graduale per l’introduzione degli annunci su Threads mentre apprendiamo come massimizzare l’esperienza sia per gli utenti che per gli inserzionisti,” ha dichiarato Tye. Questa strategia evidenzia l’intenzione di Meta di monitorare attentamente le reazioni degli utenti e l’efficacia degli annunci, prima di un’implementazione più ampia in tutti i mercati.

Gli utenti di Threads potranno riconoscere un annuncio nel loro feed cercando un’etichetta “Sponsored” grigia accanto al nome dell’account. Questo nuovo formato pubblicitario potrebbe influenzare il modo in cui gli utenti interagiscono con la piattaforma, poiché i contenuti sponsorizzati si uniranno ai post organici degli amici e dei follower.

Progetti futuri e piani di monetizzazione

Nel gennaio del 2024, Meta aveva già rivelato di star conducendo un test iniziale e limitato della pubblicità su Threads, coinvolgendo alcuni brand selezionati negli Stati Uniti e in Giappone. Questo annuncio è arrivato dopo che Adam Mosseri, responsabile di Instagram e Threads, aveva anticipato sull’importanza degli annunci per la sostenibilità del servizio. “Capisco le preoccupazioni delle persone, ma alla fine siamo un’azienda e Threads deve generare entrate sufficienti per pagare il personale e mantenere i server necessari per fornire il servizio gratuitamente,” ha dichiarato Mosseri.

La monetizzazione della piattaforma rappresenta una questione centrale per Meta, che sta esplorando modalità diverse per rendere Threads sostenibile nel lungo periodo. L’azienda ha la necessità di bilanciare le aspettative degli utenti con le esigenze economiche, puntando a creare un modello di business che garantisca la continuità del servizio gratuito pur garantendo guadagni significativi.

Con l’introduzione di contenuti sponsorizzati, Meta si allinea così a quanto già visto su altre piattaforme social, dove la pubblicità è diventata una parte essenziale del modello di comunicazione e interazione. Mentre la piattaforma si prepara a questo passo, gli utenti restano in attesa di scoprire come questi cambiamenti influenzeranno la loro esperienza quotidiana su Threads.