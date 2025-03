Meta avvia i test sui chip proprietari per l’AI: un cambio di rotta strategico

Meta, l'azienda capitanata da Mark Zuckerberg, ha intrapreso un'importante iniziativa per testare i prototipi del suo nuovo chip dedicato all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale. Questo passo significativo segna un tentativo chiaro di ridurre la dipendenza dai processori di NVIDIA, azienda leader nel settore. Recentemente, fonti di Reuters hanno confermato che si tratta di un momento cruciale per Meta, che dopo diversi tentativi andati a vuoto negli anni passati, sembra adesso decisa a costruire una tecnologia in grado di operare in modo autonomo. Questa mossa non è solo una questione interna, ma si colloca all'interno di un trend più ampio nel panorama tecnologico, dove molte aziende in campo Digitalisierung cercano di trovare soluzioni alternative per le proprie necessità produttive.

La corsa all'indipendenza tecnologica

Secondo alcune fonti interne, Meta sta al momento testando vari campioni di chip prodotti all'interno dell'azienda. Se i risultati degli esperimenti dovessero rivelarsi positivi, Meta potrebbe accelerare la produzione e integrare questi nuovi processori nei suoi data center. Questo piano di autonomia non riguarda solo Meta, ma rappresenta una tendenza più generale nel settore dell'intelligenza artificiale, dove compagnie del calibro di OpenAI stanno anch'esse progettando chip proprietari.

Un dato interessante è che, pur avendo presentato di recente un sistema specifico che utilizza l'architettura "Blackwell" GB200 di NVIDIA, la dirigenza di Meta non si fa distrarre e continua a puntare sullo sviluppo delle proprie soluzioni. Sono molte le aziende tecnologiche che vogliono diminuire la loro dipendenza dalle forniture di NVIDIA, che è attualmente il leader indiscusso nella produzione di chip per intelligenza artificiale. Questo trend potrebbe rivelarsi determinante per il futuro della competizione internazionale in quest'ambito.

La collaborazione con TSMC e il percorso accidentato

Meta avrebbe avviato una collaborazione con TSMC, una delle maggiori fonderie al mondo per la produzione di semiconduttori, per realizzare questi chip sperimentali. Questa partnership sottolinea l'importanza di avere alle spalle un produttore esperto nel settore, capace di garantire standard elevati nella fabbricazione. Tom's Hardware fa notare che Meta potrebbe essere in contatto anche con Broadcom per la fase finale del design dei chip, il "tape out", un passaggio fondamentale per iniziare la produzione.

Il ritardo nell'avanzamento del progetto "Meta Training and Inference Accelerator" ha una storia che si snoda in diversi anni. Secondo quanto riportato da Reuters, il cammino di questo progetto non è stato sempre lineare, tanto che in passato si è persino abbandonato il lavoro su una versione di chip durante una fase simile. Questo scenario mette in evidenza le sfide e le complessità con cui si deve fare i conti per sviluppare hardware all'avanguardia.

Dal newsfeed all'addestramento AI

Meta non è nuova all'uso di chip personalizzati. Lo scorso anno, l'azienda ha utilizzato un chip MTIA per gestire il processo di inferenza, che è essenzialmente il cuore dell'interazione di AI con gli utenti, influenzando i contenuti mostrati nei feed di Facebook e Instagram. L'evoluzione successiva prevede ora l'implementazione di chip specifici anche per l'addestramento di modelli di AI, un compito significativamente più complesso rispetto all'inferenza. I piani della dirigenza indicano un obiettivo preciso: rendere disponibili questi chip personalizzati entro il prossimo anno per iniziare a supportare l'addestramento di ampi modelli linguistici.

Le precedenti versioni dei chip MTIA erano basate su architetture RISC-V open-source, suggerendo una possibile continuità nello sviluppo. Tuttavia, non è chiaro se l'attuale progetto per il chip dedicato all'addestramento dell'AI continuerà su questa linea architetturale.

In sintesi, la strategia di Meta riflette un cambiamento decisivo all'interno del settore tecnologico, dove avere il controllo sull'intera catena produttiva è diventato un fattore di competitività fondamentale nella gara per l'innovazione nel campo dell'intelligenza artificiale.