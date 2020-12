Messaggi, ancora problemi con gli iPhone 12 (e ora anche con gli iPhone 11). Utenti furiosi con Apple

Il mese scorso molti utenti si sono lamentati del fatto che l’app Messaggi non funzionava bene con gli iPhone 12. In particolare, le segnalazioni riguardavano la mancata visione di tutti i messaggi inviati nelle chat di gruppo. Apple aveva consigliato a tutti di modificare le impostazioni, e in un primo momento sembrava che il suggerimento fosse effettivamente risolutivo. Ma proprio nelle ultime ore è invece emerso che le problematiche relative all’app Messaggi non riguardano solo i nuovi telefoni del gigante di Cupertino, ma anche gli iPhone precedenti.

Ad esempio, pare che alcuni telefoni della serie iPhone 11 non ricevano notifiche di testo o audio quando viene ricevuto un messaggio di testo. Alcuni utenti hanno notato il problema dopo l’aggiornamento a iOS 14, altri affermano di aver riscontrato questo problema anche prima che l’aggiornamento venisse rilasciato da Apple. Il dettaglio interessante è quello rivelato da un utente, che è riuscito ad eliminare il problema sul suo iPhone 11 Pro semplicemente disabilitando la notifica dei messaggi sul suo Apple Watch. Un altro utente ha scoperto che scollegando l’Apple Watch dal suo iPhone la criticità scompariva.

Ma quali sono i problemi che riguardano l’app Messaggi? Ad esempio, l’impossibilità di inviare o ricevere messaggi, oltre alla mancanza di notifiche a cui facevamo riferimento prima. Una situazione che sta facendo arrabbiare parecchio i possessori di iPhone, alcuni dei quali affermano di avere gli stessi problemi non solo con l’app Messaggi, ma anche con alcune app di messaggistica di terze parti su iOS, come Signal e WhatsApp.

Il silenzio di Apple non fa che peggiorare la situazione. La speranza è che l’azienda del CEO Tim Cook pubblichi presto un aggiornamento software che vada a risolvere definitivamente il bug dell’app Messaggi: sebbene possa sembrare un pò sorprendente, sono ancora molti gli utenti che utilizzano questa applicazione.

❄️Cerchi una idea per un regalo di Natale coi fiocchi? Ecco per te la selezione dei migliori Regali di Natale tecnologici! Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte Phone Arena